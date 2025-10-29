Hoquei Patins
L’Igualada deixa escapar l’ocasió de posar-se líder (2-2)
Empata a la pista del PAS Alcoi en un partit que perdia 2 a 0 i en què desaprofita dues situacions de superioritat, l’última a 1:50 del final
L’Igualada Rigat va deixar escapar l’ocasió d’atrapar el FC Barcelona a la classificació de l’OK Lliga i posar-se líder per la millor diferència de gols. Va empatar a la pista del PASAlcoi en un partit en què es va veure amb un 2 a 0 a l’inici de la segona part i en què va desaprofitar dues situacions de superioritat númerica, l’última a 1:50 del final. El partit corresponia a la sisena jornada de l’OK, que s’havia ajornat el cap de setmana per la disputa de la Copa Continental, en què l’Igualada va caure eliminat pel Porto FC a les semifinals a la tanda de penals.
La clau del partit van ser les situacions de power play que hi va haver, dues per a l’Igualada i una per al Pas Alcoi. Mentre els jugadors que dirigeix Marc Muntané no van ser capaços d’aprofitar-les, els de Lorenzo Pastor van saber jugar la que van disposar per posar-se 2 a 0 en el primer mig minut de la segona part.
Tot s’havia gestat en els últims tres minuts de la primera meitat. El joc havia estat molt travat, en bona part, per l’actuació arbitral de què es van queixar els igualadins, que es van carregar de faltes de seguida (set al final del primer temps i la desena abans dels cinc minuts de la segona) i amb amonestacions per a Matías Pascual, Marc Muntané, Arnau Martínez i Roger Bars.
I, així i tot, s’haurien pogut posar per davant quan, a 3 minuts del descans, Caco va veure la targeta blava. No se’n van sortir i, just recuperar el quart jugador, Agustín Domínguez va anar a buscar Arnau Martínez, que va veure la blava. Va haver de sortir Ferran Busquets. Va aturar el penal i la posterior rematada de Gonzalo Pérez. Però, no va evitar que just començar la segona part Caco i Gonzalo li marquessin dos gols en mig minut.
Es van refer els igualadins, van igualar Cañadillas i Roma i van disposar d’un xut al travesser de Roger Bars i, més clara, la superioritat amb 1:50 en què, un altre cop el capità va topar-se amb el pal.
Fitxa tècnica
AITEX PAS ALCOI (2): Marc Vila, Joan Pascual, Gonzalo Pérez, Manel Hernández, Caco Ceschín -cinc titular-, Joan Oltra, Álvaro Hernández, Iago Vázquez, Agustín Domínguez, Biel Autet.
IGUALADA RIGAT HC (2): Arnau Martínez, Joan Ruano, Roger Bars, Marc Carol, Miguel Cañadillas -cinc titular-, Matías Pascual, Marc González, Joel Roma, Aleix Borràs, Ferran Busquets.
ÀRBITRES: Oriol Pérez Claramunt i David Caloge Barrio.
GOLS: 1-0 (m. 26), Caco Ceschín; 2-0 (m. 26), Gonzlao Pérez; 2-1 (m. 33), Miguel Cañadillas;2-2 (m. 41), Joel Roma;.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»