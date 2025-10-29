Rugbi
El Manresa Rugby Club estrena el compte de victòries i el CAT central femení obté un contundent triomf
L'equip masculí aposta per fer-se fort a casa i ho va demostrar superant l'Osona RC en el derbi de la Catalunya central
Regió7
El sènior masculí del Manresa Rugby Club i el CAT Central femení han guanyat els seus darrers partits de les respectives lligues, el primer triomf en el cas de la formació masculina, que ha d'intentar fer-se fort al seu feu per assolir els objectius.
Els blanc-i-vermells van vèncer per 27-15 l'Osona RC en el derbi de la zona central de Segona Divisió disputat al Congost. Els manresans van sortir al partit concentrats i una cursa del mig de melé Bernat Santamaria li va servir per inaugurar el marcador als cinc minuts. Dos més tard, va arribar el segon assaig, obra del segon centre Marcel Palacios.
La formació osonenca reaccionaria amb un cop de càstig i un assaig, després d'aprofitar la seva superioritat davant de les dues expulsions temporals dels manresans per placatges alts, en l'aplicació d'una normativa nova, i arribava al descans perdent per 15-8.
De fet, l'equip forà va arribar a empatar a 15 després d'un assaig amb transformació. Però els manresans van reaccionar amb dues marques, una d'Isaac Majos al minut 57, transformada pel mateix Santamaria, i un nou assaig de Temur Grdzelishvili, al minut 65, que va establir el definitiu 27-15. La fèrria defensa local va impedir que els osonencs tornessin a anotar.
Sense rival a la Foixarda
Per la seva banda, el CAT Central femení, format per jugadores manresanes, d'Osona i del Berguedà, va derrotar amb autoritat el BUC B-Senglars per 0-34 en partit de la tercera jornada del grup B de la fase prèvia de Primera Catalana.
L'equip de la regió central va dominar des del primer moment, gràcies a la superioritat numèrica per manca d'efectius locals i a un punt d'intensitat més elevat. La línia de tres quarts, molt activa, i la davantera, molt sòlida, van assegurar la possessió i la continuïtat del joc, amb la qual cosa es permetia anotar amb rapidesa.
La protagonista va ser Meritxell Esturi, autora de dos assaigs i dues transformacions, ben secundada per Vinyet Gayà, amb dos assaigs, i Marta Sin i Maria Sort, les quals van anotar la resta de punts. El CAT Central és ara segon de la classificació del grup, amb 9 punts, només superades per les Filadores RC de Sabadell, que en tenen 15.
