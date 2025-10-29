Nandu Jubany: «No somio amb guanyar el Dakar, m'agrada molt, però de ximple no tinc res»
El cuiner moianès vol repetir podi en 'buggy' i cerca el seu millor general en el Ral·li Dakar 2026
Europa Press
El cuiner de Monistrol de Calders amb una Estrella Michelin Nandu Jubanyva presentar aquest dimarts a Viladrau el seu projecte per al Ral·li Dakar 2026, que es disputarà a Aràbia del 3 al 17 de gener i en el qual participarà per tercera vegada --segona en cotxes-- al costat del copilot Marc Solà, amb l'objectiu de repetir el podi reeixit aquest 2025 en la categoria de dues rodes motrius i "aspirar a un 'Top 20' general".
"No somio amb guanyar el Dakar, m'agrada molt però de ximple no tinc res. Sé el que es pot fer. M'agradaria fer primer de la categoria ('buggy') i un 'Top 20' general seria l'hòstia", va afirmar Jubany durant l'acte, que va reunir familiars, amics, patrocinadors i premsa en la finca El Masnou, on compta amb un petit circuit de proves.
En l'esdeveniment, el pilot va poder rodar tres quilòmetres amb el seu nou buggy abans de trencar la caixa del canvi, un contratemps que no li va fer perdre l'humor. "Enguany hem tingut problemes que l'any passat no vam tenir. Com avui, que en tres quilòmetres hem trencat el canvi". Després d'això, va oferir voltes als assistents en un cotxe de ral·li de l'expilot Xevi Pons.
Jubany, que va ser segon en la seva categoria i primer català en la general del Dakar 2025 (19è en Ultimate i 27è absolut), afronta la nova edició amb un vehicle Optimus millorat. "Hem posat aire condicionat, 50 CV més, suspensions arreglades per l'equip. El cotxe, si no el xafo jo, no es xafa. Excepte avui, vaja. Potser havia de passar avui això. El Dakar és això, tirar i seguir amb tot el que et passi", va apuntar amb ironia.
El xef, que es defineix com un competidor "de tota la vida", va assegurar que el seu repte passa per mantenir el cap fred en les etapes més tècniques. "Hauré de vigilar, ser intel·ligent, fer cas a Marc (el seu copilot), que és difícil. I córrer sense trencar res, ni una roda ni un palier. Així crec que podrem fer-ho molt bé", va assenyalar.
Sobre el recorregut de 2026, Jubany va celebrar que es mantingui la duresa del ral·li. "Com més difícil, millor. No estudio les etapes, no m'agrada. Quantes més pedres, millor. Em fot l'etapa ràpida, em costa més adaptar-me. Vaig bé en les pistes tècniques, en les complicades, encara que sigui més fàcil punxar", va explicar.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»