Pressupost per a l’esport central
El secretari general del Departament d’Esports, Abel García Marín, presentarà dilluns a Sant Joan de Vilatorrada el Pla de Xoc per modernitzar les instal·lacions del país i el procediment perquè les administracions locals de la regió hi puguin accedir
El secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat, Abel García Marín, presentarà dilluns a Sant Joan de Vilatorrada el Pla de Xoc per modernitzar les instal·lacions del país i el procediment previst perquè les administracions locals de la Catalunya central hi puguin accedir. Com va subratllar ahir mateix el president, Salvador Illa, la quantitat total d’aquesta iniciativa ascendeix a 120 milions d’euros. Per aquesta raó, es tracta del moviment «més ambiciós dels darrers vint anys» en aquesta àrea.
És significatiu que l’anunci sobre les millores a la regió el porti a terme Abel García, regidor socialista de l’Ajuntament de Berga amb una àmplia experiència institucional, amb càrrecs de responsabilitat en el passat a la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Berguedà i el Consistori de la Pobla de Lillet.
Segons ha pogut saber Regió7, el secretari general explicarà que les comarques interiors podran disposar d’uns imports notables. Per exemple, pel nombre d’habitants de Manresa, la capital del Bages podria aspirar a una subvenció d’1.250.000 euros per a projectes de dos milions i mig. En el cas de Berga, el màxim seria de 319.000 euros d’ajut. Solsona, que encara no ha assolit els 10.000 residents, es podria fer amb 160.000 euros.
La Conselleria d’Esports ja ha publicat diverses taules amb informació sobre les quantitats i els percentatges que correspondrien a cada candidat. Quants menys veïns tingui un poble, major serà la proporció de l’ajuda.
El president va expressar la voluntat de l’Executiu de "garantir que els catalans i les catalanes tinguin a prop un centre esportiu en condicions», i tot indica que aquest serà el fil conductor de la intervenció d’Abel García a Sant Joan. Tant a la Catalunya central com a la resta del territori, l’actuació es desplegarà a través d’un diagnòstic de l’estat dels equipaments, la dotació econòmica per a les necessitats sobre condicionament i modernització més urgents -en col·laboració amb l’Institut Català de Finances- i l’actualització del Pla Director d’Infraestructures Esportives de Catalunya (PIEC).
Segons el Govern català, aquest document ha de servir com a «eina estratègica per planificar les inversions futures». L’accessibilitat, la sostenibilitat energètica, la digitalització, la gestió intel·ligent i el suport tècnic a les poblacions amb menys recursos per garantir l’equitat seran els eixos al voltant dels quals giraran els projectes. Els beneficiaris seran els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb més de 500 habitants. Els pagaments que s’acabi aprovant finalitzaran el 2029.
Subscriu-te per seguir llegint
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»