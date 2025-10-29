Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol

Quatre aficionats de la regió central il·lustren la passió per l'Espanyol per celebrar el 125è aniversari del club

3Cat ha estrenat una sèrie, que ha penjat a l'aplicació, en què dotze persones expliquan el seu sentiment perico, un terç dels quals de les nostres comarques

Raquel Aran, de Montmajor, davant de l'estàtua de Dani Jarque al RCDE Stadium

Raquel Aran, de Montmajor, davant de l'estàtua de Dani Jarque al RCDE Stadium / 3Cat

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Dimarts, l'Espanyol va celebrar el seu 125è aniversari en un acte multitudinari i aquests dies s'estan duent a terme actes per commemorar l'efemèride. 3Cat ha publicat, a través de la seva aplicació, una sèrie anomenada "El meu club, la meva vida" en què apareixen dotze persones que expliquen el seu sentiment perico, quatre de les quals pertanyen a la regió central.

Gabriel Rodenas, de Perafita

Gabriel Rodenas, de Perafita / 3Cat

En el capítol 2 trobem Gabriel Rodenas, un ferrador arrelat en una explotació rural de Perafita, al Lluçanès, on viu amb la dona i dues filles petites ja convertides a la causa blanc-i-blava. Explica com és un aficionat de sempre i la seva parella recorda com el dia que el va conèixer li va cantar tots els himnes que sonen al camp de l'Espanyol.

Matías Carrillo, de Castellterçol

Matías Carrillo, de Castellterçol / 3Cat

En el mateix episodi es viatja a Castellterçol, al Moianès, on s'explica la vida de Matías Carrillo, un home de 81 anys, espanyolista des de sempre, que fa uns anys va decidir pintar de blanc-i-blau i posar l'escut d'un Seat 600 amb el qual va recórrer molts quilòmetres. Ara ja no el pot conduir, però els fills i nets se'n senten molt orgullosos.

Joan Maria Reig, de Puig-reig

Joan Maria Reig, de Puig-reig / 3Cat

En el capítol 3, trobem la història de Joan Maria Reig, un jardiner de Puig-reig que és espanyolista de tota la vida. Explica com ha tractat d'inculcar la passió als seus fills i com se n'ha sortit amb dos, però no amb una de les dues bessones que té, que s'ha fet sòcia del Barça. Explica la rivalitat sana que es viu a casa, sempre amb respecte.

Raquel Aran, de Montmajor

Raquel Aran, de Montmajor / 3Cat

Finalment, en el capítol 4 apareix Raquel Aran, de Montmajor, al Berguedà. Es tracta d'una de les pioneres del futbol femení al poble i que ara, als 27 anys, ha aturat la seva activitat esportiva perquè està embarassada. Explica com es viu el futbol femení a Montmajor al costat de Dolors Ribalta, una de les jugadores històriques de l'Espanyol, i també com viu amb la seva parella, barcelonista, l'arribada del seu fill.

Mural del futbol femení a Montmajor

Mural del futbol femení a Montmajor / Jordi Agut

En tots els casos, s'explica les dificultats que significa ser de l'Espanyol a Catalunya, on la majoria dels aficionats al futbol són dels dos grans, sobretot del Barça, i la incomprensió que genera la seva passió.

