Futbol
Quatre aficionats de la regió central il·lustren la passió per l'Espanyol per celebrar el 125è aniversari del club
3Cat ha estrenat una sèrie, que ha penjat a l'aplicació, en què dotze persones expliquan el seu sentiment perico, un terç dels quals de les nostres comarques
Dimarts, l'Espanyol va celebrar el seu 125è aniversari en un acte multitudinari i aquests dies s'estan duent a terme actes per commemorar l'efemèride. 3Cat ha publicat, a través de la seva aplicació, una sèrie anomenada "El meu club, la meva vida" en què apareixen dotze persones que expliquen el seu sentiment perico, quatre de les quals pertanyen a la regió central.
En el capítol 2 trobem Gabriel Rodenas, un ferrador arrelat en una explotació rural de Perafita, al Lluçanès, on viu amb la dona i dues filles petites ja convertides a la causa blanc-i-blava. Explica com és un aficionat de sempre i la seva parella recorda com el dia que el va conèixer li va cantar tots els himnes que sonen al camp de l'Espanyol.
En el mateix episodi es viatja a Castellterçol, al Moianès, on s'explica la vida de Matías Carrillo, un home de 81 anys, espanyolista des de sempre, que fa uns anys va decidir pintar de blanc-i-blau i posar l'escut d'un Seat 600 amb el qual va recórrer molts quilòmetres. Ara ja no el pot conduir, però els fills i nets se'n senten molt orgullosos.
En el capítol 3, trobem la història de Joan Maria Reig, un jardiner de Puig-reig que és espanyolista de tota la vida. Explica com ha tractat d'inculcar la passió als seus fills i com se n'ha sortit amb dos, però no amb una de les dues bessones que té, que s'ha fet sòcia del Barça. Explica la rivalitat sana que es viu a casa, sempre amb respecte.
Finalment, en el capítol 4 apareix Raquel Aran, de Montmajor, al Berguedà. Es tracta d'una de les pioneres del futbol femení al poble i que ara, als 27 anys, ha aturat la seva activitat esportiva perquè està embarassada. Explica com es viu el futbol femení a Montmajor al costat de Dolors Ribalta, una de les jugadores històriques de l'Espanyol, i també com viu amb la seva parella, barcelonista, l'arribada del seu fill.
En tots els casos, s'explica les dificultats que significa ser de l'Espanyol a Catalunya, on la majoria dels aficionats al futbol són dels dos grans, sobretot del Barça, i la incomprensió que genera la seva passió.
