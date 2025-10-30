Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Berga-Santpedor estrenarà la setmana que ve la seva versió mini

La prova arribarà el 9 de novembre a la seva quarantena edició i oferià una versió de 19 quilòmetres amb sortida a Sant Cugat del Racó

Una de les aturades en el trajecte de la Berga-Santpedor

Una de les aturades en el trajecte de la Berga-Santpedor / Ajuntament de Santpedor

Regió7

Manresa

La Berga-Santpedor, la prova que barreja la cursa, la caminada i el ciclisme de muntanya des d'un punt de vista no competitiu, arriba enguany a la quarantena edició i ho farà amb una novetat. El proper 9 de novembre, a part del trajecte de 52 quilòmetres per a corredors i caminants i de 57 per a ciclistes, hi haurà una opció mini.

Es tracta d'un recorregut de 19 quilòmetres amb sortida a Sant Cugat del Racó. Aquesta modalitat està pensada per a famílies, grups d'amics i participants que vulguin viure l'experiència amb un repte més assequible.

La sortida tornarà a ser a Berga i l'arribada, a la plaça U d'Octubre santpedorenca. Les inscripcions ja estan obertes a les botigues esportives del Bages i el Berguedà o al lloc web oficial www.bergasantpedor.cat.

Des de l'organització, que un any més rau en el Centre Excursionista 2x2 Santpedor, expliquen que "arribar a la 40a edició és tot un repte i un motiu d'orgull. La Berga-Santpedor és més que una marxa, és una trobada amb la nostra gent, amb el paisatge i amb la història del territori".

