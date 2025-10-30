Curses/BTT
La Berga-Santpedor estrenarà la setmana que ve la seva versió mini
La prova arribarà el 9 de novembre a la seva quarantena edició i oferià una versió de 19 quilòmetres amb sortida a Sant Cugat del Racó
Regió7
La Berga-Santpedor, la prova que barreja la cursa, la caminada i el ciclisme de muntanya des d'un punt de vista no competitiu, arriba enguany a la quarantena edició i ho farà amb una novetat. El proper 9 de novembre, a part del trajecte de 52 quilòmetres per a corredors i caminants i de 57 per a ciclistes, hi haurà una opció mini.
Es tracta d'un recorregut de 19 quilòmetres amb sortida a Sant Cugat del Racó. Aquesta modalitat està pensada per a famílies, grups d'amics i participants que vulguin viure l'experiència amb un repte més assequible.
La sortida tornarà a ser a Berga i l'arribada, a la plaça U d'Octubre santpedorenca. Les inscripcions ja estan obertes a les botigues esportives del Bages i el Berguedà o al lloc web oficial www.bergasantpedor.cat.
Des de l'organització, que un any més rau en el Centre Excursionista 2x2 Santpedor, expliquen que "arribar a la 40a edició és tot un repte i un motiu d'orgull. La Berga-Santpedor és més que una marxa, és una trobada amb la nostra gent, amb el paisatge i amb la història del territori".
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor