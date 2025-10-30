Ciclisme
Coll de Pal i La Molina rebran finals d'etapa de les properes Volta a Catalunya masculina i femenina
El port berguedà feia 47 anys que no acollia una jornada de la prova i l'estació cerdana repeteix final de la primera edició de dones, el 2024
La Volta a Catalunya ha donat a conèixer aquest dijous que els alts de Coll de Pal, al Berguedà, i de La Molina, a la Cerdanya, acolliran finals d'etapa de les properes edicions masculina i femenina, les del 2026. Seran el mes de març, la primera, i el juny, la segona.
Coll de Pal és una interessant novetat després de no haver estat en el rutòmetre de la Volta masculina des de les edicions del 1978 i del 1979. En la primera de les dues edicions, la victòria va ser per al basc Francisco Galdós, en una jornada que havia començat a Ribes de Freser, al Ripollès. Galdós era un dels grans ciclistes de l'època, amb dos podis al Giro i un a la Vuelta. Va quedar segon en aquella edició de la Volta, a 3 minuts i 15 segons de l'italià Francesco Moser. En l'edició següent, va guanyar el sabadellenc Ricardo Zúñiga, en una etapa que venia del Pont de Suert. El vallesà va quedar desè d'aquella Volta, que es va endur l'alacantí Vicente Belda.
Fa pocs mesos que el Coll de Pal ja va ser protagonista de la Volta femenina, en una etapa reina de la prova que havia sortit de Bagà i que va guanyar la neerlandesa Demi Vollering. Es tracta d'un port fronterer amb la Cerdanya de categoria especial, amb més de 20 quilòmetres de pujada, 1.284 metres de desnivell positiu i una pendent mitjana del 6,6%, amb rampes del 12 i el 13%.
De moment, no s'ha donat a conèixer d'on sortirà i com serà l'etapa, tot i que en el mateix comunicat també s'ha informat que una altra de les jornades finalitzarà a l'estació ripollesa de Vallter, no se sap si el dia anterior, que sembla el més lògic, o posterior. La Volta es disputarà entre el 23 i el 29 de març.
Duresa per a les dones
D'altra banda, la tercera edició de la Volta a Catalunya femenina comptarà amb una arribada a l'estació de La Molina, tal com va succeir el 2024, en la prova de l'estrena d'aquesta competició. La Volta tornarà a tenir tres etapes, del 19 al 21 de juny.
En la primera edició, la jornada va sortir de la Seu d'Urgell i l'ascensió a l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va marcar distàncies per donar el triomf a la també neerlandesa Marianne Vos.
El president de FGC, Carles Ruiz, ha declarat que "l’aposta que cada any fa FGC amb la Volta, oferint les estacions de muntanya, amb paisatges i entorns privilegiats, perquè es disputin els finals d’etapa més emocionants”. “Des de Ferrocarrils donem suport als esports de competició, tant a l’estiu com a l’hivern amb l’objectiu de desestacionalitzar les activitats a les estacions de muntanya, posar en valor la capacitat que tenim d’organitzar grans esdeveniments esportius així com la capacitat també del territori per acollir-los".
Per la seva banda, el president de la Volta, Rubèn Peris, mostrava la seva satisfacció. "La col·laboració amb FGC representa una aposta que garanteix a l’espectador grans jornades ciclistes. La confirmació de dues etapes acabades en altura en ports de l’entitat com són Vallter i La Molina/Coll de Pal són una garantia d’espectacle per a la Volta a Catalunya 2026. Sense cap mena de dubte aquests finals en alt marquen la diferència i consoliden la prova com una cursa de referència en el ciclisme internacional, a més d’oferir-nos unes estampes excepcionals del territori. Agraïm també l’aposta de FGC amb la prova femenina de la Volta, que tornarà a comptar per tercer any consecutiu, amb un final en alt a una estació d’esquí de FGC, en aquest cas La Molina”.
