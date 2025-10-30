Joan García accelera la seva tornada i podria jugar abans de l’aturada internacional
El porter ja acumula quatre entrenaments en què ha tingut molt bones sensacions
Jordi Gil
Hansi Flick és molt a prop de poder comptar amb el seu porter titular aquesta temporada. El sallentí Joan García s’ha recuperat perfectament de la ruptura del menisc intern del genoll esquerre i ja pot exercitar-se sobre el terreny de joc.
El diari Sport, del mateix grup que Regió7 ha pogut confirmar que Joan Garcia ha participat en els últims quatre entrenaments al camp, encara que, evidentment, sense forçar la màquina. Al club estan molt satisfets amb la seva evolució i rebrà l’alta mèdica aviat.
No només les proves estan resultant positives a nivell mèdic, sinó que també les seves sensacions són molt bones. Per tant, no es pot descartar en absolut que Joan García pugui reaparèixer fins i tot abans de l’aturada internacional, amb els partits davant l’Elx, el Bruges i el Celta a l’horitzó.
Si es decideix esperar una mica més, el retorn de Joan García es retardaria fins després de la finestra FIFA, però el jugador podria estar abans a disposició de Hansi Flick.
De moment, Wojciech Szczesny està complint un paper que pot condicionar la decisió de Flick. El polonès va ser el millor jugador del Barça al Santiago Bernabéu, aturant un penal a Kylian Mbappé i evitant que la golejada fos més gran.
El rol de Szczesny
En qualsevol cas, Tek té plenament assumit que serà suplent un cop Joan Garcia estigui al cent per cent. El veterà porter ha reconegut en més d’una ocasió que és al Barça per ajudar Joan Garcia.
Al Barça hi ha la convicció que Joan García marcarà les diferències quan torni a posar-se sota els pals de la porteria blaugrana. Ja havia demostrat el seu nivell encaixant només cinc gols en set partits i deixant la porteria a zero en tres ocasions: Mallorca, València i Getafe.
Les seves intervencions, gairebé miraculoses en alguns casos, tenen el mateix valor que un gol i, tot i que Tek és un bon recanvi per a emergències, no té el nivell top mundial de Joan Garcia.
La competència serà més dura quan Ter Stegen rebi l’alta mèdica —pot ser abans d’acabar l’any—, tot i que l’alemany és plenament conscient que ha perdut el lloc de titular i potser es negociï una sortida amb l’objectiu de jugar en algun equip la segona part de la temporada per poder ser al Mundial del 2026.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor