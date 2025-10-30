Vinícius demana perdó als companys i al club, però s’oblida de Xabi
Fermín de la Calle
Vinícius Júnior ha declarat la guerra a Xabi Alonso, conscient a més que té Florentino Pérez al costat seu. Primer va ser el vergonyós espectacle que va protagonitzar al recriminar al tècnic que el substituís en el clàssic de diumenge, que van veure 650 milions de persones.
I ara el brasiler tensa més la corda al fer públic un comunicat en què demana perdó a tots menys a l’entrenador: "Avui vull demanar disculpes a tots els madridistes per la meva reacció al ser substituït en el clàssic. Així com ja ho he fet en persona durant l’entrenament d’avui, també vull demanar disculpes novament als meus companys, club i president", deia el comunicat.
Ni rastre de Xabi, amb qui va conversar abans d’entrenar ahir, però amb qui manté una relació distant després de perdre protagonisme amb la seva arribada al club. Des de la semifinal en el Mundial de Clubs davant el PSG, en què Xabi Alonso el va enviar a la banqueta (tot i que va acabar de titular per la lesió de Trent), el brasiler manté un enfrontament amb l’entrenador.
El comunicat confirma la posició de Vinícius, que amb aquesta actitud està obligant el club a escollir entre ell i Xabi. En tots dos casos guanyarà, perquè, si se’n va Alonso, quedarà reforçat. I si li obren les portes a ell, se n’anirà com ha exigit en diverses ocasions. Xabi, ben conscient que Florentino no està de part seva, sap que està jugant un partit crucial per al seu futur en el Madrid. Contra Vinícius i contra el vestidor. I amb el president de perfil.
Subscriu-te per seguir llegint
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor