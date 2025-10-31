Lluitarà amb Wembley
El Barça demana que el Camp Nou sigui seu de la final de la Champions del 2029
El club blaugrana mostra a la UEFA el seu interès per allotjar la final de la màxima competició europea
Francisco Cabezas
El Futbol Club Barcelona pretén que l’Spotify Camp Nou sigui la seu de la final de la Champions del 2029. Així ho va confirmar aquest divendres la UEFA, que va informar que l’estadi londinenc de Wembley també ha mostrat el seu interès a acollir la final aquell mateix any.
L’Spotify Camp Nou, segons l’última predicció feta pel Barcelona i verbalitzada per la seva vicepresidenta Elena Fort, hauria d’estar completament acabat el desembre del 2027. És a dir, en aquest sentit, el club blaugrana ha optat per ser prudent en els terminis i opositar així a una candidatura a diversos anys vista.
Tindrà el Barcelona de termini fins al 10 de juny del 2026 per presentar la proposta definitiva a la UEFA, amb la documentació pertinent.
Seu el 1989 i 1999
El Camp Nou ha sigut seu de la final de la Copa d’Europa dues vegades en la història. La primera, el 24 de maig del 1989, amb victòria del Milan d'Arrigo Sacchi davant l'Steaua de Bucarest (4-0). I la segona, aquella agònica final del 26 de maig del 1999 en què el Manchester United va aconseguir aixecar el títol contra el Bayern després de marcar Sheringham i Solksjaer en el temps afegit (2-1).
El màxim organisme futbolístic continental, a més, va especificar que per a la final de la Champions del 2028 només hi hauna seu interessada (Múnic).
Champions femenina
Quant a la final de la Champions femenina, ha sigut l’Athletic qui ha proposat una altra vegada San Mamés perquè sigui la seu el 2028 (competirà amb Lió, Basilea i Istanbul). Ja ho va ser el 2024, en una final conquerida pel Barça contra l’Olympique.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell