FC Barcelona
L’entrenament del Barça amb què estrenarà el Camp Nou costarà 5 euros als socis i 10 a la resta
El club ha confirmat mitjançant un comunicat oficial que l’estrena del nou estadi blaugrana serà el 7 de novembre després d’aconseguir les llicències d’ocupació
Begoña González
El primer equip defutbol masculí del FC Barcelona tornarà oficialment a l’Spotify Camp Nou el proper divendres 7 de novembre per dur a terme un entrenament a portes obertes davant l’afició blaugrana, segons ha confirmat el club aquest matí en un comunicat. L’esperada tornada de l’afició al nou estadi blaugrana en partit oficial haurà d’esperar encara a ser confirmada, tot i que tot apunta que podria tenir lloc el dia 22 de novembre davant l’Athletic Club. No obstant això, la tornada a l’estadi no serà gratuïta i tindrà un cost de 5 € per als socis i 10 € per al públic general.
Aquesta primera sessió d'entrenament a l’Estadi servirà també com a «prova tècnica i operativa per comprovar el correcte funcionament dels sistemes, accessos i diferents aspectes de la instal·lació», en el marc del procés de reobertura progressiva de l’estadi tal com ha especificat el club en la missiva. Fins ara, les múltiples ocasions en què el club havia anunciat la tornada a l’estadi s’havien vist impedides per la falta de permisos de l’Ajuntament per a la seva ocupació, però finalment, el consistori ha atorgat la primera llicència d’ocupació al club.
Iniciativa benèfica
«L’equip està il·lusionat per tornar a rebre els aficionats i aficionades del Barça a la seva nova llar i compartir aquest primer retrobament a l’Spotify Camp Nou», diu el comunicat emès pel FC Barcelona. L’entrenament, que serà de pagament per als aficionats, començarà a les 11.00 h, i l’Spotify Camp Nou obrirà les portes a les 9.30 h. L’aforament, en aquesta primera presa de contacte serà de 23.000 espectadors que s’hauran d’ubicar a la zona de Tribuna i Gol Sud, les úniques habilitades amb els permisos corresponents a la Fase 1A de la reobertura per a la qual el Club ja disposa de la llicència de primera ocupació.
Així, segons ha informat el club aquest divendres, la venda d’entrades s’activarà aquest mateix matí a les 11.00 h. Durant les primeres 48 hores, la venda serà exclusiva per als socis i sòcies, que podran adquirir una única entrada per clau de soci i sense possibilitat d’acompanyants fins que una vegada finalitzat aquest període, la venda s’obrirà també al públic general.
El preu de les entrades serà de 5€ per a socis i sòcies, i de 10 € per al públic general, i tota la recaptació es destinarà íntegrament al projecte Polseres Blaugranes, impulsat per la Fundació Barça. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar el benestar emocional dels nens i adolescents hospitalitzats, així com el dels seus familiars, i alhora impulsar la investigació de teràpies innovadores que contribueixin a millorar l’evolució de les malalties.
