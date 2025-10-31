Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

FC Barcelona

L’entrenament del Barça amb què estrenarà el Camp Nou costarà 5 euros als socis i 10 a la resta

El club ha confirmat mitjançant un comunicat oficial que l’estrena del nou estadi blaugrana serà el 7 de novembre després d’aconseguir les llicències d’ocupació

Render de l’Spotify Camp Nou

Render de l’Spotify Camp Nou / FCB

Begoña González

Barcelona

El primer equip defutbol masculí del FC Barcelona tornarà oficialment a l’Spotify Camp Nou el proper divendres 7 de novembre per dur a terme un entrenament a portes obertes davant l’afició blaugrana, segons ha confirmat el club aquest matí en un comunicat. L’esperada tornada de l’afició al nou estadi blaugrana en partit oficial haurà d’esperar encara a ser confirmada, tot i que tot apunta que podria tenir lloc el dia 22 de novembre davant l’Athletic Club. No obstant això, la tornada a l’estadi no serà gratuïta i tindrà un cost de 5 € per als socis i 10 € per al públic general.

Aquesta primera sessió d'entrenament a l’Estadi servirà també com a «prova tècnica i operativa per comprovar el correcte funcionament dels sistemes, accessos i diferents aspectes de la instal·lació», en el marc del procés de reobertura progressiva de l’estadi tal com ha especificat el club en la missiva. Fins ara, les múltiples ocasions en què el club havia anunciat la tornada a l’estadi s’havien vist impedides per la falta de permisos de l’Ajuntament per a la seva ocupació, però finalment, el consistori ha atorgat la primera llicència d’ocupació al club.

