Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu tindrà dissabte un repte a la pista de l'Araski per poder estrenar el compte de triomfs
Les urgellenques necessiten trencar la ratxa de quatre victòries, però el tècnic, Isaac Fernández, exigeix més continuïtat en el joc
Regió7
El Cadí la Seu ja comença a necessitar estrenar el compte de victòries per no encallar-se al fons de la classificació. No serà fàcil en el cinquè partit de la lliga (19 hores, Canal FEB i La Liga Plus) a la pista d'un Kutxabank Araski que ha sumat dues victòries en el mateix període de temps. Els dos equips ja es van enfrontar a la pretemporada, en el torneig Olarizu, amb triomf basc per 75-71. El conjunt que entrena Made Urieta disposa a la plantilla tres jugadores amb passat urgellenc, Montse Brotons, Quinn Dornstauder i Lotta Lahtinen.
De cara al partit, el tècnic del Cadí, Isaac Fernández, reconeix que "Els partits de fora sempre se’ns compliquen més. L’Araski juga molt bé i corre molt bé la pista. Van a moltes possessions. Defensivament plantegen molts problemes perquè neguen coses i estratègicament et condicionen el teu atac. Busquem una estabilitat que comencem a necessitar, perquè quan hem atacat bé hem defensat malament i al revés. Hem de sortir de la muntanya russa i trobar més estabilitat en el joc. Si no, no ens donarà per guanyar a fora".
De l'Araski, n'espera que "el seu estil sigui el mateix, el de defensar molt fort la pilota i córrer. Espero una evolució en el joc i amb alguna intervenció per dificultar alguna virtut nostra".
