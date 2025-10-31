Patinatge artístic
El cardoní Biel Jané es proclama campió del món de quartets sènior de patinatge artístic a Pequín
El bagenc és un dels components de l'Artistic Skating Cunit, que guanya la medalla d'or en aquesta categoria per tercera vegada consecutiva
El patinador cardoní del Club Patinatge Artístic Cardona Biel Jané ha tornat a pujar al capdamunt del podi, tal com va fer en el darrer campionat, a Itàlia, en la prova de quartets sènior del Campionat del Món que s'ha acabat a Pequín. Jané forma part de l'Artistic Skating Cunit, conjunt que s'ha endut la medalla d'or en aquesta categoria i també en grups petits en la jornada final dels campionats.
Així, el grup de Jané, anomenat Vortex, completat per Pau Garcia, Llorenç Álvarez i Ot Font, ha ofert una actuació extraordinària que li ha valgut el primer lloc amb 69,44 punts per assegurar el seu tercer Mundial consecutiu. La segona posició ha estat per als portuguesos Rolar4SKB, amb 67,18, i la tercera per als colombians Vento, amb 63,30.
L'equip de Cunit també ha revalidat el títol de xous petits, tot i que en aquest cas sense la presència de Jané, en un dia en què el CPA Olot ha guanyat en xous grans. En total, el patinatge artístic català ha aconseguit quatre medalles d'or i dues de plata.
