Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa perd per lesió Asís i prescindeix d'Abdel abans de visitar El Pilar
Els manresans, tocats per la increïble derrota contra el Lleida, volen fer valer les seves bones sensacions a fora per sumar els primers punts
Regió7
El Covisa Manresa visita aquest dissabte (18.15 hores) la pista d'El Pilar de València amb més notícies de fora de la pista que de dins. El tècnic, Antonio Mesa, perd el capità Asís, amb un trencament a l'abductor, una baixa que s'afegeix a les de Llucià, Aleix Pérez i Checa. A més, el club ha decidit prescindir d'Abdel, qui segurament fitxarà pel Rubí, de Tercera Divisió.
Enmig de tot això, l'equip té un llarg viatge a València per jugar contra un equip que ha fet de tot a casa, amb un triomf, un empat i una derrota, i que està còmodament instal·lat el bell mig de la classificació.
Els blanc-i-vermells es volen encomanar a les bones sensacions dels dos últims desplaçaments, a Mataró i a Castelldefels on, tot i perdre, va manar durant força minuts en el marcador.
