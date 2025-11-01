Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu suma el primer triomf amb una solvent represa a la pista de l'Araski (56-64)
L’equip d’Isaac Fernández venç a Vitòria impulsat per un tercer quart resolutiu que ja no és remuntat per les basques
Regió7
Necessitava la primera victòria el Cadí la Seu i l'ha aconseguida a la sempre complicada pista de Mendizorroza contra un Araski que se sol fer fort a casa (56-64). Les basques han dominat els primers vint minuts, tot i que amb diferències curtes i que ho deixaven tot obert. Ha estat en el tercer quart quan les jugadores d’Isaac Fernández han obert un forat en el marcador que, a diferència d’altres cites, han sabut gestionar al final.
El bon partit de Shaylee Gonzales i Marina Mata, autores de 31 punts entre totes dues, han exercit un bon lideratge sobre les seves companyes, les quals, tot i tenir problemes per aturar el tir exterior de Toussaint, han pogut dominar el rebot i permetre bones transicions. De fet, les urgellenques han arribat a tenir nou punts de renda en el tercer parcial i la clau ha estat, amb un 48-53 en el darrer, dues cistelles seguides de Mata que van permetre arribar al final sense problemes, sobretot quan Gonzales, amb un triple, n'ha respost un de Hill que podria haver inquietat.
KUTXABANK ARASKI: Hill 12, Lahtinen 2, Jourdain 10, Toussaint 17, Urbaniak-Dornstauder 11 -cinc inicial- Brotons, Dembélé 4, Sanz, Lawrence
CADÍ LA SEU: Raventós 7, Palma, Aguilar 4, Niare 4, Rodríguez 5 -cinc inicial- Gonzales 16, Mata 15, Werth 7, Morales 4 i Aiello 2
ÀRBITRES: Morales, Murillo i Aranzana
PARCIALS: 15-13, 29-26, 41-46, 56-64
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Rafa Carmona, professor jubilat: “Ens ha de preocupar que molts joves pensin que una dictadura podria ser millor que una democràcia”
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris