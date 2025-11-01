Futbol sala/Segona Divisió B
Un Covisa Manresa ple de baixes suma un meritori empat a València (2-2)
L’equip d’Antonio Mesa s’avança per dues vegades en el marcador, però nota la falta de rotació abans de sumar el primer punt de la temporada
Regió7
Si la motxilla que porta al damunt el Covisa Manresa no fos tan gran, amb set derrotes seguides, l’empat aconseguit aquest dissabte (2-2) al camp del col·legi El Pilar de València seria un gran resultat. Sobretot, per les moltes baixes que tenia. A les absències per lesió de Checa, Llucià, Asís i Aleix Pérez i per motius personals de Santa s’hi ha afegit, durant el partit, la de Jordi Sánchez, la qual cosa escurçava més la rotació. Amb la presència de tres juvenils a la convocatòria, però, l’equip d’Antonio Mesa ha arrencat un empat després d’avançar-se dos cops en el marcador.
El primer de foradar la porteria contrària ha estat Mujal, en completar una acció personal. Però una jugada de mala sort, en rebot final en el pit de Dídac Martínez, ha significat l’empat.
Ambròs i Mellado també jugaven amb problemes físics, però el Covisa ha estat a puntde fer el segon just abans del descans, amb un xut d’Albadalejo que ha picat al pal. Ha estat precisament ell, el darrer fitxatge, qui ha anotat l’1-2 en rematar al segon pal una acció d’estratègia perfectament executada. Era el moment en què els àrbitres es podrien haver atrevit a treure targetes als locals, però no ho han fet. Aquests han errat tot de dobles penals, però García de la Reina ha igualat el duel. El Covisa encara hauria pogut guanyar amb uns deu metres a 15 segons per al final, però no han estat aprofitats.
NUNSYS EL PILAR: Lago, Toledo, Silla, Montesinos, Casino -equip inicial- Barcelo, García de la Reina, Plana, Roda, Peiró, Pérez i Romero
COVISA MANRESA: Blasco, Mellado, Aaron, Ambròs, Carrillo -equip inicial- Ballesteros, Dídac Martínez, Jordi Sánchez, Mujal, Morros, Albadalejo i Cella (ps)
ÀRBITRES: Bernardino i Rodríguez
GOLS: 0-1 Mujal min 15, 1-1 Dídac Martínez (pp) min 18, 1-2 Albadalejo min 30, 2-2 García de la Reina min 34
