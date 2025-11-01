ACTUALITAT BLAUGRANA
Flick, sobre com afrontar el fenomen Lamine Yamal: «Parlo molt amb ell i sempre l’ajudaré i li mostraré el meu suport»
L’entrenador del Barça revela que el davanter de 18 anys «encara té molèsties i dolor alguns dies, però evoluciona bé»
Albert Guasch
Moltes qüestions s’han acumulat sobre la taula de Hansi Flick al llarg de dues setmanes sense comparèixer davant l’opinió pública. Per exemple, l’estat d’ànim després de la derrota contra el Reial Madrid i un joc bastant carrincló. Lamine Yamal sempre fa parlar. La lesió de Pedri, inesperada i tot un trastorn, que anticipa un centre del camp inèdit. Les recuperacions de Lewandowski i Dani Olmo, oxigen per a l’atac...
Flick va prendre de nou la paraula i va posar una mica de context a tot, en particular sobre Lamine Yamal. No va voler revisitar totes les situacions controvertides d’abans i després del clàssic i que el jove davanter va protagonitzar, material d’innombrables columnes i tertúlies de ràdio. «El partit contra el Madrid ja és passat», va concloure. Però sí que va actualitzar el seu estat físic i la seva manera d’abordar el fenomen públic en què s’ha convertit amb només 18 anys.
Irònic Flick
Molt s’ha parlat de Lamine Yamal aquesta setmana, es va començar temptejant-lo. I Flick es va posar irònic. «¿Només aquesta setmana? Totes les setmanes es parla d’ell. Està bé, hem parlat, alguns dies nota algunes molèsties i dolor. Però s’està esforçant molt i ha millorat. Evoluciona bé», va dir sobre el seu estat físic, sobre la pubàlgia que sembla que encara el martiritza. Declaració inquietant per a una setmana intensa: demà contra l’Elx a Montjuïc (18.30 hores), dimecres contra el Bruges com a visitant en la Champions i el cap de setmana vinent desplaçament a Vigo per jugar contra el Celta abans d’una nova aturada.
Sobre com tutelar un jugador de vida hiperactiva, Flick es va posar el barret de progenitor professional. «Parlem molt amb ell i actuem normal. Som sincers entre nosaltres i aquesta és la millor manera. Sempre l’ajudaré i li donaré suport. És un noi fantàstic i jove i continuarem així», va indicar el germànic.
Hi va haver més reflexions al voltant del jove de Rocafonda, que s’acaba de mudar a la casa de Shakira i Gerard Piqué, tal com exposa sense pudor en les seves xarxes socials. Reflexions d’índole esportiva. Com si Flick el veu algun dia evolucionant cap a la posició de fals 9 que va ocupar al final davant del Madrid i des de la qual es va destapar Leo Messi.
«Ara mateix la millor manera de tornar al teu nivell és al lloc on jugues normalment. En algunes situacions o partits està bé que s’aparti dels extrems i vagi també per dins. És un gran jugador i pot ser polivalent. Per a ell el més important és tocar la pilota. Quan la té és quan pot crear coses bones», va dir Flick.
Cautela davant Lewandowski i Olmo
El tècnic blaugrana recupera, efectivament, Lewandowski i Olmo davant l’Elx, tot i que va informar que està a l’expectativa de quants minuts poden jugar cada un. Respecte a Joan Garcia, va assenyalar que es va «dia a dia» i que evoluciona bé. I, per descomptat, es va parlar a la Ciutat Esportiva de Pedri i la seva lesió, que l’allunya uns quants partits dels terrenys de joc.
«Ens va sorprendre quan va arribar. Després del partit a Madrid només tenia una petita molèstia, fatiga, però ho vam revisar i vam veure la lesió. Ho hem d’assumir. Ens falta un dels principals jugadors. Ens dona molta estabilitat, amb la pilota i també en la recuperació. Esperem que pugui tornar molt aviat».
