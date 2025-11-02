Bàsquet / Tercera FEB, grup C-A
El CB Igualada cau a casa contra el Pujol Mollerussa (72-79) i perd la condició d’invicte
L’ascendit i ara únic imbatut Pujol Mollerussa es mostra més eficaç a partir del segon període i tomba el conjunt de Víctor Belenguer
El Monbus-CB Igualada va perdre la condició d’invicte en caure a casa davant l’ascendit i ara únic invicte Pujol Mollerussa (72-79). Després d’un renyit primer quart, el conjunt de Víctor Belenguer va anar perdent ritme respecte als seus rivals. En un final ajustat, els del Pla d’Urgell van ser més eficaços en els darrers minuts.
La igualtat va presidir els primers compassos del duel. Els dos conjunts practicaven un interessant intercanvi de cistelles que dibuixava un 18-17 al final del primer període. Llavors, els visitants es van entonar i van obrir l’escletxa fins al doble dígit de diferència. L'Igualada va caure a la trampa de joc imposada pels lleidatans i es va precipitar en atac.
El pas pels vestidors va servir als igualadins per refer-se i ajustar diversos paràmetres defensius. D’aquesta manera, van aconseguir reenganxar-se al duel amb un notable parcial de 23-14 que deixava el partit obert abans d’afrontar l’últim quart. Aleshores, però, el Mollerussa va deixar palesa la seva qualitat amb un tram final en què van gaudir de més encert i van bloquejar els igualadins en atac, que van ser incapaços de trobar bones alternatives de cara a cistella.
El pròxim partit del Monbus-CB Igualada els portarà a terres tarragonines per enfrontar-se al CB Valls Tallers Pablo Martínez el pròxim dissabte a les 6 de la tarda.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Rafa Carmona, professor jubilat: “Ens ha de preocupar que molts joves pensin que una dictadura podria ser millor que una democràcia”