Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa s’imposa al Can Vidalet amb un gol al tram final (1-2)
Aleix Díaz, l’autor del primer gol, dona els tres punts als blanc-i-vermells amb una diana espectacular al minut 86
És la tercera vegada que els bagencs comencen perdent i capgiren el marcador
El CE Manresa s’ha imposat en la visita al Can Vidalet amb un gol al tram final d’enfrontament. Aleix Díaz, l’autor del primer gol, ha donat els tres punts als blanc-i-vermells amb una diana espectacular al minut 86.
El conjunt dirigit per Sergi Trullàs afrontava la visita al Molí sense recuperar cap de les set baixes que arrossega des de fa setmanes. De fet, n’ha sumat una de nova; Bamta ha patit la seva tercera lesió des que va arribar a l’estiu. Així, el tècnic es troba sense algunes peces importants i amb poca capacitat de sacsejar l’equip en moments complicats. En aquest sentit, Trullàs no disposa de cap lateral esquerre i només Nico Olmedo, l’únic lateral dret disponible, pot actuar en aquesta demarcació.
Tot i la situació inicial, el CE Manresa ha protagonitzat un bon inici de partit. S’ha mostrat com l’equip de més categoria, s’ha instal·lat a camp contrari i ha provat de plantar-se a l’àrea rival amb jugades de combinació. A més, ha proposat una forta pressió sobre els centrals locals que li ha permès recuperar en zones perilloses i atacar des de més a prop. L’únic que li ha faltat ha estat més profunditat per sorprendre i desajustar un conjunt visitant ben plantat defensivament.
Això sí, quan el Can Vidalet ha recuperat i ha trobat espais per atacar l’espai, ha creat força perill, i no obstant les correccions de Matheus per esvair les oportunitats locals, els arlequinats s’han avançat al minut 37. Ho han fet amb un golàs de Bru, que ha rematat amb el pit una gran centrada de Michel des de la banda dreta.
Ha reaccionat el CE Manresa, que ha fet l’empat tot just quatre minuts després. Moha Ezzarfani ha vist la desmarcada d’Aleix Díaz a l’esquena de la defensa i li ha fet una passada màgica en el moment idoni perquè Aleix no caigués en fora de joc. El manresà ha culminat l’acció amb una vaselina que ha desencadenat els aplaudiments d’un sector del públic.
L’inici de la segona part ha estat molt més igualat. Cap dels dos equips ha estat capaç de sorprendre l’altre i les primeres ocasions no han arribat fins a l’hora de joc. El primer a provar-ho ha estat Moha, des de la frontal de l’àrea i directament fora, i l’ha seguit Badr poc després des del cercle central. Malgrat la distància, ha estat a punt de sorprendre Lau amb un xut col·locat al travesser.
Malgrat els pocs recursos dels dos equips en les instants inicials, el perill del CE Manresa ha crescut a mesura que han passat els minuts. Ho han tornat a provar Matheus, amb dues rematades en serveis de cantonada, i Aleix Díaz amb un intent de cop claríssim des de l’interior de l’àrea petita que ha culminat de manera defectuosa i s’ha perdut per la línia de fons.
No s’ha rendit el conjunt de Sergi Trullàs, que era cada vegada més a prop de rescatar els tres punts més i sumar una nova victòria. N’ha tingut una altra de claríssima en els darrers deu minuts, quan Badr ha aprofitat una pilota que ha quedat morta dins l’àrea i ha connectat una rematada plàstica que ha refusat un defensor de sobre la línia de gol.
Finalment, ha tornat a aparèixer Aleix Díaz per capgirar el marcador i certificar la remuntada. L’extrem manresà ha fet un autèntic golàs des de fora l’àrea. Ha xutat creuat, amb l’interior del peu esquerre, i perfectament col·locat al pal per fer-lo impossible d’aturar pel porter local, que s’ha estirat tant com ha pogut, però no ha estat capaç d’arribar-hi. Ha estat la tercera vegada que el conjunt de Sergi Trullàs ha començat perdent i ha estat capaç de capgirar el marcaodr.
Amb aquest resultat, el conjunt de Sergi Trullàs suma la segona victòria consecutiva i s’aferra a les places capdavanteres del grup cinquè de la Tercera Federació. En la pròxima jornada, rebrà la visita del CE l’Hospitalet en un dels reptes majúsculs de la competició.
