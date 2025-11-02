Gimnàstic i Joanenc empaten en un duel sense gols (0-0)
Els manresans dominen bona part de l'enfrontament, però queden desactivats per la bona defensa santjoanenca
Gimnàstic de Manresa i Joanenc van firmar les taules en un derbi sense gols malgrat les nombroses arribades i ocasions per part dels dos equips. Els dos equips sumen un punt, més agre en el cas dels escapolats, que cauen a la quarta plaça després de dos empats a zero; més esperançador pels santjoanencs, que mantenen la catorzena posició, sumen tres punts en quatre partits i es queden a tres punts de la permanència.
La primera meitat va ser de domini local, amb diverses ocasions i amb posessió, mentre que el conjunt visitant defensava la seva porteria i aconseguia no encaixar cap gol. A més, en la faceta ofensiva, tenien algunes ocasions gràcies a diversos contraatacs i transicions.
L'inici de la segona meitat va tenir un guió similar, amb diverses arribades i alguna ocasió de perill. Als deu minuts de la represa, els manresans reclamaven que una rematada d'Erik Castillo havia traspassat la línia de gol, però la col·legiada de l'enfrontament no va donar el gol per vàlid. Els manresans van enviar una pilota al pal i van tenir un parell de u contra u que un excels Dani Baquero va resoldre a la perfecció. Els santjoanencs van créixer davant un conjunt manresà desesperat i van començar a tenir domini durant la meitat del segon temps, gaudint d'ocasions en transició. Els darrers minuts no van tenir control, amb ambdós equips buscant el gol de la victòria, però no va arribar ni per una banda ni per l'altra i els dos conjunts van haver-se de conformar amb l'empat.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Boga, Bertran, Fornell, Torras, Domènech (Rubio 66’), Chumachenko, Rodríguez, Grifell, Castillo (Wiltbank 58’), Bravo i Martín (Quesada 75’)
FC JOANENC: Baquero, Bestard, López (B. Djitte 69’), Olmedo (Cayuela 69’), Oliver (Serran 58’), Oliveras (Herms 58’), Castilla, M. Djitte (Moratonas 69’), Payeras, Ragageles (Serra 58’) i Fuentes.
ÀRBITRA: Sandra González, auxiliada per Oleksandra Lyashchuk i Eusebio Gonzalez.
