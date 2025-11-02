El Gimnàstic juvenil deixa escapar els tres punts als últims minuts (2-3)
Els manresans veuen com un Saragossa renascut els capgira un 2-0 favorable i segueixen sense conèixer la victòria
El Gimnàstic de Manresa juvenil va perdre una gran oportunitat d'aconseguir els tres punts i va acabar caient contra el Reial Saragossa (2-3) després de veure com els aragonesos capgiraven el 2-0 inicial i s'acabaven enduent els tres punts de la capital del Bages. Els escapolats es mantenen catorzens, a un punt de la salvació, i empatats a punts amb els dos cuers, el Sant Cugat i el Cornellà. La setmana que ve visitaran el camp del Girona, vuitè classificat.
Després d'uns quants minuts sense massa perill, els manresans van començar a tenir la pilota i les ocasions, i van poder avançar-se al marcador. Als vint minuts de partit, Renzo Deluchi penjava una falta lateral a l'àrea i Guiu Monsó, aprofitant la seva alçada, aconseguia rematar amb el cap i anotar el primer gol del partit. Els manresans tenien diverses ocasions de perill, amb un intent de gol olímpic de Cristian Domínguez que va rebutjar el porter; un xut de Raúl Guerra que va rebutjar el porter; i un altre d'Eloi Ibars que va sortir fregant el pal.
L'equip aragonès va reacciona a la segona meitat, sortint amb més intensitat i xutant per primera vegada entre els tres pals al minut 48 en una acció que rebutjava Oriol Dalmau. Als sis minuts de la represa, Domínguez superava la seva marca amb un túnel i xutava, el porter aragonès rebutjava la pilota i Achraf Hablili era el més ràpid per empènyer-la i fer el segon del partit. El Saragossa va intentar, amb diverses ocasions sense perill, i el partit semblava controlat pel conjunt manresà, però, al minut 68, un córner favorable al conjunt visitant queia als peus de Nacho Cilla, al primer pal, i l'enviava a la xarxa per retallar distàncies. Els aragonesos seguien lluitant i els bagencs van tenir ocasions al contracop, amb dues ocasions clares d'Ansu Sannoh que no van trobar porteria de ben poc.
Al minut 87, el visitant Pablo Centurión rebia una centrada i engaltava un fort xut que es colava a la porteria de Dalmau per a fer l'empat. Els locals van quedar en xoc i els aragonesos van aprofitar per, només un minut després, amb una altra passada a l'àrea, aconseguir el gol de la victòria, obra de Daniel Puente. No hi va haver temps per més i els manresans es van quedar, un cop més, amb la mel als llavis.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Dalmau, Olivencia, Urcan, Monsó, Fotin, Ibars (Arnau 86’), Deluchi, Betancourt (Martínez 86’), Hablili (Galobardes 77’), Guerra (Sannoh 69’) i Domínguez (El Haimir 86’).
REIAL SARAGOSSA: Olmos, Laseca (Centurión 53’), Cazorla, Cilla, Betato, Puente, García (Andrei 53’), Attorresi, Soriano (Marín 53’), Smith i Herrero
ÀRBITRE: David Caro, auxiliat per Yassin Id Oubella i Adam El Hassani.
GOLS: 1-0 Monsó min 22, 2-0 Hablili min 51, 2-1 Cilla min 68, 2-2 Centurión min 87, 2-3 Puente min 88.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Rafa Carmona, professor jubilat: “Ens ha de preocupar que molts joves pensin que una dictadura podria ser millor que una democràcia”