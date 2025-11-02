Hoquei patins
L’Igualada Rigat goleja el Liceo i és nou líder de l’OK Lliga (4-0)
El conjunt de Marc Muntané deixa el partit sentenciat amb quatre gols a la primera part i iguala els setze punts del Barça i el Reus al capdavant de la classificació
Els arlequinats són l'equip més golejador i alhora el menys golejat de la competició
L’Igualada Rigat ha golejat el Liceo per 4 a 0 al pavelló de Les Comes i és el nou líder de la classificació de l’OK Lliga amb els mateixos punts que el Barça i el Reus. El conjunt de Marc Muntané, que ha fet un autèntic partidàs, ha deixat l’enfrontament sentenciat amb quatre gols a la primera part.
Els arlequinats han signat un inici de partit d’autèntic escàndol. Han sortit amb un nivell d’intensitat altíssima, s’han imposat en tots els duels individuals i han generat perill tant en transicions ràpides com en possessions llargues.
Tot just en la primera ocasió ofensiva de l’Igualada, Joan Ruano ha xutat al pal. A més, els arlequinats han estat capaços de mantenir la pilota i enllaçar dues possessions consecutives. Llavors, Marc Carol ha provocat un penal que Roger Bars ha convertit a gol amb un xut potent que ha tocat el pal dret abans d’entrar.
A continuació ha fet un pas endavant el Liceo, que ha buscat l’empat amb insistència mentre els arlequinats es defensaven i provaven de respondre amb transicions ràpides. Ha aparegut Arnau Martínez, que ha aturat totes les opcions visitants —també un penal xutat per César— i ha mantingut l'avantatge al marcador.
Quan més patia l’Igualada, el capità Roger Bars ha agafat la responsabilitat i ha xutat des del costat dret per ampliar la diferència al marcador (minut 17). Tot just dos minuts després, Miguel Cañadillas ha fet el tercer gol amb un gran xut des de fora l’àrea.
La golejada no ha acabat aquí i de nou Miguel Cañadillas ha superat Blai Roca en uns darrers minuts de primera part de molta superioritat arlequinada. El Liceo l’ha acabat completament estabornit, mentre demanava a crits el so de la botzina.
A l’inici de la segona part, els arlequinats han tingut dues bones ocasions per ampliar encara més la golejada. La més clara, una transició ràpida encapçalada per Marc Carol i Matias Pascual que l’argentí no ha estat capaç d’enviar al fons de la xarxa.
Ja en els últims deu minuts, el partit s’ha convertit en una anada i tornada constant en què els arlequinats han tornat a ser superiors i no han deixat d’intentar-ho, però en què han perdonat massa de cara a porteria. Fins i tot han deixat escapar un penal sobre Marc González que Marc Muntané ha ordenat que xutés Aleix Borràs.
A l’altre costat, altra vegada Arnau Martínez ha estat un mur impossible de superar amb més d’una desena d’aturades i ha deixat la porteria a zero davant un dels equips amb més renom de la categoria. Un cop acabat el partit, s'han posat dempeus els aficionats arlequinats que han vestit de gala el pavelló de Les Comes i han ovacionat la gran versió que ha mostrat el seu equip.
Amb aquesta victòria, l’Igualada Rigat escala a la primera posició de l’OK Lliga i es consolida com l’equip més golejador i alhora el menys golejat de la competició. La pròxima cita serà dimecres a les 21h en l’estrena a la Lliga de Campions, la màxima competició europea. S’enfrontarà al FC Porto, el subcampió de la passada edició i actualment sisè classificat de la lliga portuguesa.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Rafa Carmona, professor jubilat: “Ens ha de preocupar que molts joves pensin que una dictadura podria ser millor que una democràcia”