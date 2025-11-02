El Manresa CBF lliga el segon triomf gràcies a un magnífic últim quart a Lleida (62-75)
Mariona Teixidó i Queralt Ribera destaquen amb 22 i 15 punts, respectivament
El pròxim rival de les bagenques serà el CB Arxil a casa
Victòria importantíssima del Manresa CBF a la pista del Robles Lleida (62-75) en les seves aspiracions per eludir les últimes places del grup B de la Lliga Femenina 2. L’equip de Marc Rovirosa va firmar un magnífic darrer període que va servir per desfer la igualtat i sentenciar el partit al pavelló Barris Nord.
El matx va ser dominat des de l’inici per les manresanes, que duien el tempo del partit. Però les lleidatanes s’enganxaven com una paparra, conscients de la transcendència d’aquest derbi català, ja que els dos conjunts es presentaven a la confrontació amb un balanç d’una victòria i tres derrotes. Al descans, l’electrònic només dibuixava una distància de quatre punts que deixava el partit completament obert per al tercer i últim quart.
El pas pels vestidors va ser un lleuger punt d’inflexió. Les lleidatanes, impulsades pel seu públic, van capgirar la tendència i van aconseguir fer-se amb el lideratge del partit gràcies a un parcial de 10-0 (41-35). Les bagenques van sortir més fredes damunt del terreny de joc, però no estaven disposades a cedir el triomf. Dit i fet. El Manresa CBF va deixar enrere les males sensacions que havia transmès amb una exhibició anotadora en els últims deu minuts. A més, van eixugar les rivals amb una gran defensa que va ser clau perquè poguessin afrontar el final amb garanties i tranquil·litat.
Les jugadores del quadre manresà més destacades van ser Mariona Teixidó i Queralt Ribera, amb 22 i 15 punts, respectivament.
La següent jornada torna a ser procliu perquè el Manresa CBF segueixi engreixant el recompte de victòries. Jugaran al Nou Congost davant el CB Arxil, conjunt que encara no coneix la victòria.
