Bàsquet / Super Copa Masculina
El Martorell recupera amb èxit el matx ajornat contra el Sant Nicolau (69-77)
Els del Baix Nord entren freds, però a partir d'una disciplinada i seriosa feina defensiva capgiren el partit a la represa
El CB Martorell va sumar la segona victòria de l’exercici, a la pista del complicat CE Sant Nicolau (69-77), en el partit ajornat corresponent a la jornada cinc de Super Copa. Els homes d’Andrés Joya no van exhibir la millor posada en escena, però es van refer amb èxit a la segona meitat gràcies a una disciplinada i seriosa feina defensiva.
Endur-se un bon resultat del feu barceloní era una tasca difícil, sobretot tenint en compte la dinàmica dels dos conjunts. I així es va palesar en el primer període. Els del Baix Nord eren incapaços de frenar uns locals que, en el segon quart, assolien una renda de nou punts, però una sèrie de bones accions visitants comprimien el matx en arribar al descans.
A la represa, es va veure la millor versió del Martorell. Van bloquejar els rivals gràcies a una sòlida defensa, i en atac van firmar una sòlida feina que els va portar a la consecució d’una victòria molt important per guanyar confiança i no perdre el ritme competitiu.
