La Pirinaica guanya a Cardona en un derbi d'alt voltatge (0-2)
Els manresans aconsegueixen ser més efectius i s'emporten tres punts claus per la lluita de la permanència
La Pirinaica es va imposar al Cardona (0-2) en un derbi de tu a tu on una bona segona meitat del conjunt manresà va ser decisiva davant un equip local que va lluitar fins al final. Els visitants ja són desens, amb quatre punts de marge sobre el conjunt cardoní, que marca, ara per ara, el tall del descens.
Els primers 45 minuts van ser de màxima igualtat, amb molta intensitat per part dels dos equips, però amb poques ocasions. Els manresans van tenir un lleuger domini i van gaudir d'alguna ocasió més, com un xut de Joan Alsina que va sortir fregant la porteria o un d'Eloi Moral, que va estavellar-se al pal. Els cardonins també van generar perill amb una acció de Rafel Pérez que va rebutjar la defensa.
La segona meitat va ser de més domini visitant. Als vuit minuts de la represa, els manresans defensaven un córner i, amb un contraatac de llibre, Moral es plantava davant el porter i, amb un bon xut, obria la llauna. Els cardonins van buscar l'empat i van tenir algunes accions, però els manresans van aconseguir neutralitzar-les i, a quinze minuts pel final, Biel Rodríguez agafava el rebuig d'una aturada de Joan Rovira i l'empenyia a la xarxa per sentenciar l'enfrontament. A més, en la mateixa jugada, Víctor Molina era expulsat amb segona groga i els cardonins es quedaven amb deu. Els minuts finals van ser de domini local, que buscava l'empat, però no van aconseguir anotar a la porteria de Dani del Río i els manresans es van endur els tres punts.
CF CARDONA: Rovira, A. Lorca (Serra 70’), Torres (Rivière 80’), Ratera, Segura, Pérez, Serra, Roldán, M. Lorca (Navarro 54’), Molina i Viladomat.
FC PIRINAICA: Del Río, De Verdonces, Nocete (Puentes 81’), Guerrero (Peñarrubia 61’), Moral (Samper 79’), Morell (Vinasco 70’), Lopez, Bojang (Zajara 81’), Altimira, Djibo i Alsina (Rodríguez 70’).
ÀRBITRE: Youssef Esselilam, auxiliat per Lluís Duran i Ayoub Zerouali.
GOLS: 0-1 Moral min 53, 0-2 Rodríguez min 76.
