Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El San Mauro torna a perdre per la mínima i ja és en descens (0-1)

Malgrat una bona primera meitat, els anoiencs es troben amb la ja crònica falta de punteria i no resolen un partit que dominen

Javier García va ser un dels més destacats del conjunt anoienc

Javier García va ser un dels més destacats del conjunt anoienc / Arxiu/Jordi Biel

Lluc Grandia

Santa Margarida de Montbui

El San Mauro va tornar a deixar escapar els tres punts i va caure a casa, contra el Prat (0-1), en un partit amb la tònica habitual: domini de la possessió, bones ocasions, però sense la punteria necessària a dalt per aconseguir sumar punts. L'equip anoienc cau a la catorzena plaça, ja en zona de descens, i a dos punts de la permanència.

I això que la primera meitat va ser molt positiva. L'equip estava bé amb la pilota i tenia pràcticament totes les ocasions, però no aconseguia materialitzar-les. Navarro rematava una passada de García, però el porter visitant l'aturava; Pau Yáñez també tenia una ocasió clara que sortia fregant la porteria. Els anoiencs tenien aproximacions, però no aconseguien anotar.

Guió calcat a la segona meitat, tanmateix, als sis minuts de la represa, un desajust defensiu provocava una pèrdua en zona perillosa i el Prat no perdonava. Marc Padilla, al minut 51, feia l'únic gol del partit. A partir d'aquí, el San Mauro ho va intentar, però ja sense la mateixa intensitat que als minuts anteriors i amb moltes més imprecisions que durant la primera meitat. L'equip visitant tenia la comoditat del marcador i va estar còmode defensant la seva porteria. Ja en els minuts finals, i després d'una altra ocasió clara de Yáñez, els anoiencs es van llançar a l'atac, fins i tot amb el porter Caleb Martínez pujant a rematar i, malgrat tenir algunes ocasions, no van aconseguir el gol de l'empat.

UD SAN MAURO: Martínez, García, Enriquez (Masegosa 70’), Navarro, Yáñez (Benito 61’), Maymó, Espinosa, Gulias, Marquillas (Romeu 70’), Guell i Cosano (Puche 61’).

AE PRAT: Guiseris, Adán, Aldabó, Plaza, Muñoz, Donchev (Vidal 46’), Gomez, Lamelas (Archs 22’), Padilla, Cortina i Bonaventura (Pluvins 82’).

ÀRBITRE: Marcel Arbós, auxiliat per Marc Boleda i Edgar Boix

GOL: 0-1 Padilla min 51

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents