El Solsona no aconsegueix sumar els tres punts davant l'Artesa (1-1)
Els solsonins posen contra les cordes el quart classificat, però no aconsegueixen sortir del descens
El Solsona es va deixar dos punts contra un dels equips capdavanters de la categoria, l'Artesa de Segre (1-1), i va aconseguir un punt agredolç que els manté en zona de descens, tretzens i a un punt de la permanència.
I això que la primera part va ser de domini solsoní, amb diverses ocasions clares aprofitant llançaments llargs a l'esquena de la defensa. En canvi, el gol va arribar en una pilota aturada, concretament, en un llançament de córner en què la jugada d'estratègia que va funcionar i que Pau Vazquez va obrir la llauna. A partir d'aquí, els locals van seguir manant i podrien haver arribat a la mitja part amb un resultat molt més gruixut. Els visitants només van gaudir d'una ocasió clara que Jaume Figueras va parar amb solvència.
La segona meitat prometia ser una repetició de la primera, però, als cinc minuts de la represa, en una jugada aïllada, el col·legiat va xiular penal favorable a l'Artesa per mans d'un defensa solsoní, i Bassirou Cisse va executar-lo a porteria per empatar l'enfrontament. Els solsonins van anar a la recerca de la victòria i van gaudir d'una mitja part de domini i ocasions, però es van anar fonent i els darrers minuts va ser el conjunt de la Noguera el que va dominar i va tenir alguna ocasió tímida per endur-se els tres punts.
CF SOLSONA: Figueras, Sánchez (Caball 73’), Barniol, Vendrell (Pérez 73’), Al Baitar, Dahmani (Plans 53’), Ferrer (Valero 79’), Espuga (Sances 79’), Vazquez, Marcos (Cardona 46’) i Molina.
CE ARTESA DE SEGRE: Farré, Ros, Ramón, Ramos, A. Gallardo (Jou 65’), Pedrós (Cisse 46’), Ó. Gallardo, Roqué, Sirera, Gonzalez i Guedoui (Yafa 46’).
ÀRBITRE: Gerard Martín, auxiliat per Ignaci Vico i Jan Ollé.
GOLS: 1-0 Vazquez min 31, 1-1 Cisse (p) min 50.
