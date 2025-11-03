Atletisme
El CAI femení, campió de Catalunya de cros absolut i Sub23
Or per a l’equip masculí Sub23 de l’Avinent Manresa, que suma també dos bronzes en les formacions Sub14
Regió7
El Club Atlètic Igualada femení es va proclamar campió de Catalunya de cros per clubs en les categories absoluta i Sub23, en el campionat celebrat aquest diumenge, coincidint amb el 59è Cros Internacional de Catalunya, Ciutat de Granollers. L’Avinent Manresa va endur-se tres medalles, l’or de l’equip masculí Sub23 i dos bronzes de les noies i els nois del Sub14.
Les noies del CAI van tenir una actuació magnífica, amb Anna Torras sisena, Júlia Solé setena i Judit Navarro vuitena, en un circuit de 7 km. Per darrere, van entrar Marina Súria (39a), Berta López (40a), Carla Bisbal (52a) i Marcel·la Solé (59a).
La prova femenina la va guanyar Douae Ouboukir, seguida de Jèssica Martín i la banyolina Esther Guerrero, entrenada pel manresà Joan Lleonart. Marina Guerrero (Avinent), va quedar novena.
A més, l’equip format per Júlia Solé, Judit Navarro, Carla Bisbal i Marcel·la solé van donar el títol Sub23 al club igualadí.
Els atletes de l’Avinent Manresa es van penjar tres medalles, un or i dos bronzes.
El Sub23 masculí va quedar campió de Catalunya. L’equip el van formar Gonçalo José Sousa (4rt), Jofre Roca (14è), Iassin L’Aziri (15è) i Nil Frias (18è).
Els bronzes van ser per a les dues formacions de la categoria Sub14. L’equip femení el van integrar Queralt Graner (6a), Jana Buzón (22a), Núria Ponti (30a) i Casiana Noa Iftimi (32a). I el masculí, Arnau Piqué (9è), Oriol Huch (13è), Jan Manevy (45è) i Arnau Manubens (55è).
El títol absolut masculí va ser per a Ilias Fifa, seguit de Mohamed El Gazhouny i Ismael Atriki.
