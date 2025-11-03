Colin Kaepernick: Sacrificar-ho tot per uns ideals
Sovint es diu que hi ha persones disposades a tot per aconseguir els seus propòsits tot i que, a l’hora de la veritat, no són tants els que porten la lluita a aquests extrems. Ha de ser molt complicat sacrificar una carrera professional que t’ha convertit en una persona milionària per defensar allò en què creus. És el que va fer, i encara ho està pagant, l’exjugador de futbol americà Colin Kaepernick, qui avui fa 38 anys.
La seva trajectòria fins a l’elit és la de molts jugadors, sobretot els quarterbacks, aquells que dirigeixen el joc ofensiu i, no cal eludir-ho, els més ben pagats. En el futbol americà passa en aquesta posició el que sol succeir en el futbol amb els porters: que només en juga un. Això provoca que n’hi hagi que es passen llargues temporades sense sortir al camp perquè no poden destronar el titular qui, habitualment, sol ser una gran figura.
Kaepernick és originari de Milwaukee, a l’estat de Wisconsin, molt a prop del feu dels Green Bay Packers, una de les franquícies llegendàries de la NFL [la lliga dels Estats Units]. Però ell es va traslladar a Nevada, a l’oest del país i les seves actuacions en la universitat van valer perquè es fixessin en ell els San Francisco 49ers, una altra de les formacions de culte des de la dècada dels vuitanta. Va ser seleccionat en la segona ronda del draft i li va tocar esperar a l’ombra del titular, el veterà Alex Smith.
Les coses van canviar quan aquest va rebre un cop al cap en un partit i Kaepernick va començar a jugar. Els californians van enganxar una ratxa tan llarga sota la seva direcció que els va dur a la final, a la Super Bowl, que van acabar perdent de manera ajustada contra els Baltimore Ravens, el febrer del 2013.
Tot i la derrota, Kaepernick ja era una estrella de la lliga i li havia pres el lloc a Smith. Però les coses van començar a canviar tres anys després. En la pretemporada, es va començar a agenollar durant la interpretació de l’himne nacional, que té lloc abans de qualsevol partit als Estats Units. Va dir que ho feia per protestar contra l’assassinat de persones de raça negra, con ell, per part de les forces de seguretat. El seu gest va provocar un gran cisma a la lliga, amb partidaris i detractors, entre els quals el ja aleshores president Donald Trump.
Ell, però, no va deixar de fer-ho, malgrat ser advertit per les autoritats esportives d’una lliga que, a diferència de l’NBA, és d’ideals més republicans que demòcrates. Va ser relegat a la suplència pels Niners, que no li van renovar el contracte quan es va acabar, el 2017. Llavors, cap altra de les 32 franquícies de la competició no li va fer cap oferta. Ell va demandar la NFL per conspiració i, dos anys després, va arribar a un acord econòmic per retirar-la. La seva carrera esportiva, però, estava acabada en un esport que té tan limitada la seva àrea d’influència.
Kaepernick segueix ara lluitant pels drets civils. El seu gest va ser seguit per molts i n’està orgullós, tot i haver de renunciar a grans beneficis per seguir el que li deia el cor.
