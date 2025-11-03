L’Igualada Femení cau per la mínima a la pista del CP Voltregà (3-2)
Regió7
L’Igualada Femení Grupo Guzmán va perdre per la mínima a la pista del CP Voltregà per 3 a 2 en un partit en què sempre va anar per darrere del marcador, però en què va tenir opcions fins al final per forçar l’empat, com a mínim.
Les igualadines van encaixar el primer gol molt d’hora, al minut dos, en una situació de power play provocada per la targeta blava que va veure Carmina Muñoz en una decisió controvertida.
El 2 a 0 els va arribar a tocar del descans, en una bola morta que Mireia Garriga va saber aprofitar.
Dos gols en contra en minuts clau, no van enfonsar les patinadores de Carles Piernas. La sensació amb què se’n van anar al vestidor era que el resultat es podia remuntar. Més encara quan Carla Claramunt va transformar un penal a favor.
Semblava que el partit es posava de cara quan cinc minuts més tard, les igualadines disposaven de superioritat numèrica. Però, no els va durar gens perquè també Carla Claramunt veia la targeta blava. En el tres contra tres, les osonenques van fer el 3 a 1.
En els darrers deu minuts, l’Igualada va fer el 3 a 2, obra de Laura Crespo, i van enviar una bola al pal. També és cert que Vicky Guzzo va aturar un penal de les locals.
L’Igualada es queda a 4 punts del play-off d’ascens. Dissabte rebrà a les Comes el CH Mataró, un dels líders.
