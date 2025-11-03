Quatre judokes del CTJBM obtenen plaça per al Campionat d’Espanya
Regió7
Quatre judokes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) participaran en el pròxim Campionat d’Espanya Sènior, després que aquest cap de setmana tres dels seus lluitadors es guanyessin la plaça en una competició classificatòria i s’afegissin a la que ja tenia Noèlia Jardo, per rànquing.
La Fase Sector Est del Campionat d’Espanya, celebrada al pavelló de les Llars Mundet de Barcelona, va donar la classificació a Guillem Lozano Esport7), Marc Escribà (Club Judo Moià) i Luca de Palma (Esport 7).
Lozano va aconseguir la medalla d’or en la categoria de menys 100 kg, victòria que li permetrà sortir com a cap de sèrie. Escribà va quedar en segona posició en la mateixa categoria de menys 100 kg. Mentre que De Palma va fer bronze en la categoria de menys 70 kg.
A hores d’ara, el Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès ja té assegurades quatre places a la fase final del pròxim Campionat d’Espanya Sènior que es disputarà l’últim cap de setmana de novembre, a Pinto (Madrid).
Ja hi estava classificada de manera directa Noèlia Jardo (Esport7) en la categoria de menys 48 quilos, en el seu cas, per la posició de privilegi en el Rànquing espanyol.
No va poder obtenir la classificació Jan Perau.
