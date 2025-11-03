Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quatre judokes del CTJBM obtenen plaça per al Campionat d’Espanya

Guillem Lozano, Jan Perau, Luca de Palma i Marc Escribà, amb els seus entrenadors Josep Perau i David Roca

Guillem Lozano, Jan Perau, Luca de Palma i Marc Escribà, amb els seus entrenadors Josep Perau i David Roca / CTJBM

Regió7

Manresa

Quatre judokes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) participaran en el pròxim Campionat d’Espanya Sènior, després que aquest cap de setmana tres dels seus lluitadors es guanyessin la plaça en una competició classificatòria i s’afegissin a la que ja tenia Noèlia Jardo, per rànquing.

La Fase Sector Est del Campionat d’Espanya, celebrada al pavelló de les Llars Mundet de Barcelona, va donar la classificació a Guillem Lozano Esport7), Marc Escribà (Club Judo Moià) i Luca de Palma (Esport 7).

Lozano va aconseguir la medalla d’or en la categoria de menys 100 kg, victòria que li permetrà sortir com a cap de sèrie. Escribà va quedar en segona posició en la mateixa categoria de menys 100 kg. Mentre que De Palma va fer bronze en la categoria de menys 70 kg.

A hores d’ara, el Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès ja té assegurades quatre places a la fase final del pròxim Campionat d’Espanya Sènior que es disputarà l’últim cap de setmana de novembre, a Pinto (Madrid).

Ja hi estava classificada de manera directa Noèlia Jardo (Esport7) en la categoria de menys 48 quilos, en el seu cas, per la posició de privilegi en el Rànquing espanyol.

No va poder obtenir la classificació Jan Perau.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  2. Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
  3. Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
  4. L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
  5. Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
  6. Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
  7. Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
  8. El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida

Quatre judokes del CTJBM obtenen plaça per al Campionat d’Espanya

Quatre judokes del CTJBM obtenen plaça per al Campionat d’Espanya

Agricultura fixa un pla per reduir els casos de tuberculosi en senglars, cérvols i vaques a l'Alt Pirineu

Agricultura fixa un pla per reduir els casos de tuberculosi en senglars, cérvols i vaques a l'Alt Pirineu

"Ja no puc més" i les altres frases del comiat de Mazón

"Ja no puc més" i les altres frases del comiat de Mazón

La Policia Local de Berga sanciona set persones per abocar bosses d'escombraries a la via pública

La Policia Local de Berga sanciona set persones per abocar bosses d'escombraries a la via pública

L’Igualada Femení cau per la mínima a la pista del CP Voltregà (3-2)

L’Igualada Femení cau per la mínima a la pista del CP Voltregà (3-2)

La família Sala Descals dona el seu extens fons fotogràfic a l’Ajuntament de Sant Fruitós

La família Sala Descals dona el seu extens fons fotogràfic a l’Ajuntament de Sant Fruitós

Música per la Llibertat celebra vuit anys amb un retorn als inicis, a Sant Fruitós

Música per la Llibertat celebra vuit anys amb un retorn als inicis, a Sant Fruitós

L'escriptor manresà Lluís Grifell celebra 100 anys i rep l'homenatge de l'ajuntament

L'escriptor manresà Lluís Grifell celebra 100 anys i rep l'homenatge de l'ajuntament
Tracking Pixel Contents