Sant Joan acull la presentació del Pla de Xoc per als equipaments esportius: 120 milions a repartir segons la població de cada municipi
La iniciativa, que pretén modernitzar les instal·lacions existents, defineix diferents imports segons el nombre d'habitants de cada nucli
També a partir d'aquest criteri es demanarà un percentatge d'inversió per part dels ajuntaments, que en el cas de Manresa seria del 50%
La Generalitat de Catalunya destinarà 120 milions d'euros a través del Pla de xoc per a la modernització dels equipaments esportius de titularitat pública, tal com ja va explicar aquest diari fa uns dies. Abel García Marín, secretari general del Departament d’Esports, ha estat l'encarregat de presentar la iniciativa i el full de ruta a seguir a la Sala Cultural Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada. Ciutats com Manresa, de més de 50.000 habitants, podran optar a subvencions d'1.250.000 d'euros amb la condició que els consistoris cofinancin les actuacions amb l'aportació de la mateixa xifra de diners.
El Pla de xoc està emmarcat dins de l'estratègia d'acció del Departament d'Esports, que entre els diferents objectius que persegueix hi ha la millora de la xarxa d'equipaments esportius del territori. Primerament, es va realitzar una diagnosi de l'estat actual de les instal·lacions, acció que encara no s'havia fet, per tal d'identificar "les mancances, obsolescències i desigualtats d'accés". Després d'obtenir una participació del 70,68% al qüestionari difós per la Generalitat, es van comptabilitzar 7.492 actuacions, la qual cosa suposa una mitjana de 12 per municipi. Les pistes poliesportives són la classe d'instal·lacions on s'han rebut més propostes d'actuació, un total de 644. La segueixen els camps de futbol amb 605, els pavellons amb 428, les piscines amb 400, les sales amb 145 i els espais d'atletisme amb 93.
Pel que fa a la tipologia de les mesures sol·licitades als camps de futbol hi ha la instal·lació, substitució o reparació dels paviments deteriorats; la delimitació i protecció del perímetre de l'espai; la reforma o ampliació dels vestidors, l'adequació de les graderies i la millora de la il·luminació o substitució amb LED. En el cas de les pistes i dels pavellons també hi ha el recondicionament dels paviments. En el darrer també s'hi suma la impermeabilització per evitar filtracions d'aigua. A les piscines, el més sol·licitat està relacionat amb la millora del tractament de l'aigua.
Davant la gran arribada de sol·licituds, s'ha impulsat el Pla de xoc per fer front a les actuacions més urgents i "avançar cap a un model més accessible, segur i sostenible i adaptat a les necessitats dels esportistes i la ciutadania". Amb tot, s'ha previst una dotació pressupostària de 120 milions d'euros repartits des del 2025 fins al 2029. Més concretament, enguany es destinaran 8 milions i la resta d'anys, 28. Els beneficiaris de la iniciativa seran els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb més de 500 habitants.
Procediment i condicions
L’import màxim al qual podrà optar cada municipi és determinat per la seva població. En el cas dels nuclis de més de 50.001 habitants serà d’1.250.000 euros; en els de 20.001 a 50.000, de 624.000 euros; en els de 10.001 a 20.000, de 319.000 euros; en els de 5.001 a 10.000, de 160.000 euros; en els de 2.001 a 5.000, de 80.000 euros; en el de 501 a 2.000, de 45.000 euros i, per acabar, en els pobles de menys de 500 veïns podrà ser de fins a 20.375 euros.
Com a novetat, podran accedir a l'ajut agrupacions de municipis en favor d'una instal·lació. D'aquesta forma, si es justifica que habitants de diferents indrets gaudeixen dels equipaments d'un mateix nucli, aquests podran sumar com a població i accedir a quantitats superiors corresponents a nuclis més grans. Cada consistori podrà presentar, com a molt, 3 projectes i són compatibles amb altres subvencions.
Una de les condicions d’aquests ajuts és el cofinançament, que també ve determinat segons la població. En les ciutats de més de 50.001 es demanarà un 50% d’inversió per part dels ajuntaments, per tant, en cas que s’accedeixi als 1.250.000 euros, haurà de ser una actuació del doble d’aquest import. En les poblacions de 20.001 a 50.000 habitants i les de 10.001 a 20.000 serà del 30%; en els de 5.001 a 10.000, del 25%; en els de 2.001 a 5.000, del 20%; en el de 501 a 2.000, del 10%; i en les de 500 veïns serà del 5%.
Un cop presentada la sol·licitud, s'emetrà una valoració provisional seguida d'una resolució i notificació. A partir d'aquí, el pagament es farà en tres parts: un 25% a la bestreta, un 25% en el moment de la contractació i el 50% restant durant l'execució amb acta de recepció. La justificació de tot plegat tindrà un termini de presentació de 6 mesos des de la finalització de les obres. Aquest pla inclou actuacions des de l'1 de gener de 2025 fins al 31 de desembre de 2028. Al llarg del 2029 s'acabarà de liquidar el restant.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals