Victòria de mèrit del Vòlei Manresa en la presentació oficial dels equips

Victòria ajustada i de molt de mèrit de l’AE Vòlei Manresa contra el CV Els Arcs per 3 a 2 en el partit corresponent a la cinquena jornada de la primera fase de la lliga del Grup B de la Primera Divisió espanyola, el mateix dia en què es va fer la presentació oficial de tots els equips del club. És la segona victòria dels manresans en el campionat, que se situen en novena posició, amb un salt de dos llocs a la classificació.
El partit es va disputar abans de la presentació de tots els equips del club. Aquesta circumstància va permetre que a la pista de l’Ateneu les Bases es visqués una gran jornada de vòlei, amb tota la graderia plena dels familiars dels jugadors i amb els integrants de les plantilles ocupant les pistes adjacents.
Fos per aquest ambient favorable, o bé fos perquè els jugadors que entrena Dídac Martínez, que també és el president del club, han anat millorant el seu joc amb el pas de les jornades, el cert és que el Vòlei Manresa va començar el partit a gran nivell.
«Va ser un inici en què vam estar molt sòlids, tant en la recepció com en la fase ofensiva, en què vam ser molt efectius», va explicar Dídac Martínez. Amb aquesta fortalesa defensiva i l’eficàcia en les rematades, va permetre als manresans endur-se els primers dos sets amb relativa comoditat, per 27-17 i 25-18.
Empesos per l’ambient favorable del públic que omplia el pavelló, els jugadors del Vòlei Manresa mostraven «confiança en el joc i control en el ritme del partit», va afirmar el tècnic manresà. Davant de l’allau de joc, els jugadors dels Arcs «no trobaven la manera de frenar l’ofensiva» local, va relatar Martínez.
No obstant l’inici tan prometedor, en el tercer i quart set la dinàmica va canviar. «És cert, vam començar amb dubtes, també ens vam relaxar un punt, probablement per l’eufòria inicial», i els jugadors visitants «van aprofitar els errors no forçats que vam cometre», va explicar Dídac Martínez.
El tercer set se’l van endur els barcelonins per 17-25. I el quart, malgrat que els manresans van reaccionar i van tenir opcions d’endur-se’l fins al final, el CV Arcs es va acabar imposant per 23-25.
«El desempat el vam jugar bé, concentrats i intensos des de la primera sacada», va dir el tècnic manresà que va fer «alguns ajustaments tàctics». Encara que mai van anar-se’n del tot en el marcador, l’AE Vòlei Manresa va acabar imposant-se per 15-12, sumar dos punts més, i pujar fins a la novena posició. Diumenge, viatjarà a Mallorca per visitar el líder Club Vòlei Pòrtol.
22 equips, 240 jugadors
El club compta amb 22 equips i més de 240 jugadors, des d’aleví fins al màster, que aquest any s’hi incorpora amb un equip mixt. En total, són 10 equips femenins, 11 de masculins i 1 de mixt.
A l’acte, en què hi va assistir la directiva de la Federació Catalana Maria Roser Cruz, el president Dídac Martínez va agrair «la feina dels entrenadors, el suport de les famílies, la implicació de la junta i la passió dels jugadors perquè el club sigui el que és». L’Ajuntament de Manresa va estar representat per la regidora de Joventut, Isabel Sánchez.
