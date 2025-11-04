Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa, a refer-se a la pista del Neptunas Klaipéda
L’entrenador assistent Marc Estany afirma que el perill dels lituans, amb un estil de joc típicament europeu, és en «el llançament de tres punts»
El rival dels manresans, amb tres derrotes inicials, han guanyat els dos darrers partits
Regió7
El Baxi Manresa s’enfrontarà aquesta dimecres a la tarda, a partir de les 18.00h (Esport3), al Neptunas Klaipéda, setè classificat amb dues victòries i tres derrotes. El partit es disputarà a la pista lituana Svyturio Arena.
L’entrenador assistent del conjunt manresà Marc Estany va afirmar abans de viatjar a Klaipéda que «l’equip està entrenant bé, de fet, com des del primer dia, tant si venim de perdre com de guanyar».
Estany es referia a l’últim partit de la Lliga ACB contra el Bilbao Basket, en què els manresans van imposar-se per 79-77.
«Òbviament, després de guanyar, l’estat d’ànim és més positiva, però l’exigència i el treball són els mateixos, independentment del resultat», va afegir Estany.
El Neptunas va començar l’Eurocup amb tres derrotes, contra l’Slask Wroclaw (95-85), Cluj Napoka (102-107) i el Reyer Venècia (89-69), però ha guanyat els dos últims partits contra l’Hamburg (97-88) i a la pista del Cedevita Ljubjana (91-94).
L’entrenador assistent del Baxi Manresa va considerar que es trobaran al davant «un equip diferent als que ens hem enfrontat fins ara a l’Eurocup». En aquest sentit, la raó principal és que «no té tants jugadors americans».
En concret, en té tres, Zane Waterman i Harrison Cleary, dels Estats Units, i James Karnik, del Canadà.
Per a Marc Estany, el principal perill de l’equip lituà són els llançaments de tres punts.
«Ells tenen un estil més europeu. Els seus jugadors es passen molt bé la pilota i llancen molt bé de tres punts des de qualsevol posició, com és habitual en els jugadors d’aquell país», va explicar. I va insistir que és un conjunt que «ataca molt bé. Creen molts avantatges des del bloqueig directe amb els seus botadors i els seus cinc».
El Neptunas Klaipeda té una mitjana de 89,4 punts, amb un 49,7 per cent de mitjana en tirs de dos punts i del 37,3 per cent en tirs de tres punts.
En comparació, el Baxi Manresa, té de mitjana 79,4 punts, amb un 52,3 per cent en el llançament de dos punts i del 31,3 per cent en el de tres punts.
Els jugadors més utilitzats pel tècnic lituà Gediminas Petrauskas són els tres habitualment titulars del perímetre: Arnas Velicka, amb 29:33, Rihards Lomazs, amb 26:07 i Donatas Tarolis, amb 22:16. Tarolis és el màxim anotador de l’equip, amb una mitjana de 14 punts, amb uns percentatges d’encert del 52,9 per cent en el llançament de dos punts i del 43,7 per cent en el de tres punts.
En la resta d’estadístiques, destaca la mitjana de 6 rebots de Martynas Pacevicius i de 5,8 rebots de James Karnik, i el 18,4 de valoració d’Arnas Velicka.
Per a Marc Estany, el partit «és un repte per tot el que comporta. Ens haurem de centrar en nosaltres mateixos per ser el més competitius possible».
Klaipéda, amb més de 160.000 habitants, és la tercera ciutat de Lituània, després de la capital Vilnius i Kaunas. És l’única ciutat lituana que disposa d’un port en el mar Bàltic.
