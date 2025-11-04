El Catalunya-Palestina es jugarà finalment a l'Estadi Olímpic Lluís Companys
La recaptació es destinarà íntegrament a ajuda humanitària i a "justícia i fi de la impunitat"
ACN
El partit de futbol entre la selecció de Catalunya i la de Palestina es jugarà finalment a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest diumenge, entitats i organitzacions que donen suport a l'encontre denunciaven que, a 15 dies del partit no hi havia entrades a la venda, ni actes promocionals, i temien que l'acte es volgués traslladar a un estadi amb menor capacitat. Finalment, però, el Departament d'Esports de la Generalitat ha confirmat que l'esdeveniment tindrà lloc el 18 de novembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en virtut d'un acord entre la Federació Catalana de Futbol, el mateix Departament, la Diputació, l'Ajuntament de Barcelona i les entitats Districte 11, Ciutats de Palestina i Act x Palestine.
El Departament d'Esports també ha indicat que la informació sobre la venda d'entrades i l'accés al partit estarà disponible en les pròximes dates al web www.fcf.cat i als canals oficials de la Federació Catalana de Futbol.
L'executiu català també indica que la recaptació del partit i tots els beneficis de la campanya "es destinaran íntegrament a donar una resposta integral a les necessitats del poble palestí, sota tres eixos: ajuda humanitària i reconstrucció a Gaza; justícia i fi de la impunitat, i cultura com a resistència".
De la seva banda, Act x Palestine ha considerat que el partit se celebrarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys gràcies a la "pressió popular", després que aquesta possibilitat hagués quedat "a l'aire" pel fet que la Federació Catalana de Futbol "plantegés traslladar el partit fora de la ciutat".
L'entitat assegura que la mobilització d'entrades de prereserva que ha promogut ha rebut "més de 18.000 inscripcions en 48 hores", i considera que aquesta xifra demostra la "voluntat" de la ciutadania de disputar el partit al Lluís Companys.
Des de la Federació Catalana de Futbol, d'altra banda, s'ha considerat que el partit suposarà "un gest de fraternitat esportiva i compromís social", que farà valdre el paper del futbol com a "eina d'unió, solidaritat i visibilitat internacional".
