Antonio Mesa deixa de ser l’entrenador del Covisa Manresa
Agafa l’equip el seu segon Jairo Molero Sánchez, que la pròxima jornada debutarà al Pujolet contra l’Illes Balears
En les vuit jornades disputades, els manresans només han sumat un punt i són cuers
És el quart entrenador en menys d’un any, des del cessament de Paco Cachinero a finals de febrer
Antonio Mesa ja no és l’entrenador del Covisa Manresa. El tècnic va dirigir l’últim entrenament aquest dilluns. La decisió li va ser comunicada a la finalització de la sessió tècnica, segons ha pogut saber Regió7 i ha confirmat a aquest diari el president del club Pere Joan Pusó. Mesa ja hauria posat el seu càrrec a disposició la setmana passada, segons havien explicat les mateixes fonts. El seu substitut serà l’actual segon entrenador, Jairo Molero, que el cap de setmana que ve ja dirigirà l’equip al Pujolet contra l’Illes Balears Palma Futsal, segon classificat.
El tècnic es va incorporar al Covisa Manresa a començaments de l’actual temporada. En les vuit jornades disputades, l’equip només ha sumat un punt, dissabte a la pista del Pilar valencià, amb un empat 2 a 2. En les set precedents, set derrotes, quatre de les quals al Pujolet. El Covisa Manresa és cuer del Grup 3 de la Segona B, a 8 punts del Sant Quirze, tretzè i primer equip en decens, a 13 punts del Futsal IBI, quart, l'últim de la promoció d'ascens, i a 20 punts del líder Mataró. L'IBI i el Mataró amb el partit entre ells pendent.
El seu substitut serà Jairo Molero, que ja exercia de segon entrenador de Mesa. Molero es va formar com a entrenador als equips de formació del Covisa Manresa i té experiència de primer tècnic amb els equips de Sant Joan de Vilatorrada i el Pont de Vilomara, de Tercera Divisió. Amb el Futsal Vilomara, l’últim any va estar a un partit d’aconseguir l’ascens a Segona Divisió B.
Molero serà el quart entrenador que tindrà el Covisa Manresa en l’últim any, des del cessament de Paco Cachinero a finals de febrer. El va substituir Edu Blanco, que va dirigir l’equip les últimes vuit jornades de lliga. Blanco va agafar l’equip en quarta posició, l’última amb accés a la promoció d’ascens. El Covisa havia començat la Lliga sent líder diverses jornades, però havia iniciat una davallada que l’havia anat allunyant dels dos primers llocs. Blanco no va aconseguir revertir aquella dinàmica negativa i va deixar l’equip en setena posició.
L’arribada de Mesa a començaments de temporada, juntament amb una profunda remodelació de la plantilla, no ha sortit bé. “Les sensacions no són bones”, havien dit a Regió7 fonts de la junta directiva. I l’empat de dissabte, després d’haver desaprofitat un altre cop un marcador favorable (0-1 i 1-2) i un doble penal a 15 segons del final, no en va canviar la impressió. “Els defectes continuen sent els mateixos”, van insistir les mateixes fonts.
En el deure de Mesa han pesat les últimes dues derrotes a casa, contra el Canet (4-7) i, sobretot, contra el Lleida (2-4). En aquest últim partit, els manresans guanyaven 2 a 1 a trenta segons del final.
Aquella derrota va agreujar les crítiques internes a Antonio Mesa. Bona part de la Junta Directiva considerava que l’equip no arribava bé al final dels partits, que no feia prou rotacions, ni tenia prou entrenades les situacions per defensar contra porter - jugador, segons havien explicat fonts del club a aquest diari. De fet, en les set derrotes, l’equip havia arribat al descans amb avantatge o empat, i havia encaixat 23 dels 31 gols totals a la segona part i 12 d’aquells 23 en els últims 4 minuts. En el seu desgreuge, cal tenir en compte que l’equip ha patit lesions constants de jugadors clau, com la de Rafyta, el primer fitxatge, que encara no ha pogut debutar en partit oficial.
A més del relleu a la banqueta, la Junta Directiva té previst reforçar la plantilla amb la incorporació “d’un o dos jugadors”, segons han explicat a Regió7 fonts de la directiva.
