Robert Vilarasau es prepara per a competir en el Campionat del Món de trampolí a Pamplona
L'artesenc s'estrenarà dijous durant la fase classificatòria, on intentarà accedir a la semifinal
L'objectiu del gimnasta de l'Egiba, que assegura tenir "molt bones sensacions", és acabar entre els vuit primers i lluitar per la medalla
Robert Vilarasau, gimnasta de l’Egiba, es prepara per a competir en el Campionat del Món de trampolí, que se celebra de demà dimecres fins diumenge a Pamplona. L’artesenc, que s’estrenarà demà durant la fase classificatòria, té molt clar el seu objectiu: «Vull estar entre els vuit primers i lluitar per una medalla».
Tot i que la competició comença dimecres, Vilarasau va viatjar a Pamplona el passat diumenge i ja ha realitzat diversos entrenaments on ha tingut «bones sensacions» i es mostra amb «moltes ganes». L’atleta explica a Regió7 que intentarà ser finalista i batallar pels metalls, però és conscient que «s’ha d’anar pas a pas». Per això, el gimnasta de l’Egiba afronta el classificatori amb la intenció de «fer les dues rutines completes, treure molt bona execució i passar a la semifinal». Si aconsegueix estar entre els 24 millors, serà quan farà un exercici de dificultat superior «per lluitar contra els més grans i passar a la final».
Xavier Casimiro, entrenador de l'Egiba, explica que avui s'ha celebrat l'entrenament oficial, on ha fet un "molt bon exercici". Veient el nivell i l'estat de forma actual de l'atleta, el tècnic creu que té "moltes possibilitats de classificar-se a la final".
A principis d’octubre, l’artesenc va participar en la Copa del Món d’Antíbol, on va ser semifinalista i va acabar en 15a posició. A partir d’aquí, Vilarasau es va centrar en la preparació de la cita mundialista: «Cada dia pensava en aquest campionat, que, en ser a casa, és el doble d’important fer un bon paper».
