Hoquei patins
L’Igualada Rigat s’estrena a la Lliga de Campions amb una derrota davant el FC Porto (3-1)
Una gran versió dels portugesos i tres gols de Di Benedetto castiguen a un conjunt arlequinat que ha tornat a disputar la competició vint anys després
L’Igualada Rigat s’ha estrenat a la Lliga de Campions amb una derrota cruel per 3 a 1 davant el FC Porto, subcampió de l'última edició de la competició i vigent campió de la Lliga Portuguesa. Els tres gols els ha fet l'italià Di Benedetto.
Els arlequinats arribaven a l’enfrontament en un moment dolcíssim de forma. El cap de setmana passat van golejar el Liceo per 4 a 0, el segon millor equip de la competició domèstica, i van agafar el lideratge de l’OK Lliga.
El FC Porto, per la seva banda, un dels equips amb més renom del món, és sisè classificat a la Lliga Portuguesa amb sis punts. Tot i que va iniciar la competició amb una victòria amb l’OC Barcelos, va encadenar dues derrotes consecutives. L’última jornada va escalar posicions a la taula gràcies a una victòria a casa amb el Riba d’Ave.
El partit ha començat amb atacs molt ràpids i diversos xuts —més aviat tímids— a totes dues bandes. Ràpidament, però, el Porto ha pres el control del joc i ha encadenat diverses possessions llargues mentre l’Igualada, un pèl nerviós, es defensava a l’àrea pròpia i cometia pèrdues constants mentre provava de respondre amb transicions.
Poc conforme amb els primers compassos, Muntané ha demanat el primer temps mort. En la jugada següent, els arlequinats han comès una pèrdua prop del cercle central que ha suposat el primer gol portuguès. L’ha fet Di Benedetto, el màxim golejador de l'equip, quan ha trobat l’espai just entre Arnau Martínez i el pal dret de la seva porteria per col·locar la pilota i superar-lo amb facilitat.
Ha provat de reaccionar l’Igualada, que ha tingut una ocasió claríssima en un atac molt ràpid encapçalat per Marc Carol i culminat per Joel Roma. No ha arribat a bon port perquè Xavi Mailán s’ha fet gegant sota pals amb una aturada a boca de canó.
Tot i que el Porto ha continuat atacant amb paciència, no ha trobat la fórmula de desajustar una teranyina arlequinada molt ben plantada a l’àrea pròpia. Davant d’aquesta situació, el tècnic portuguès Paulo Freitas ha utilitzat el seu primer temps mort.
Li ha sortit gairebé a la perfecció. Els portugesos han trobat espais i Edu Lamas s’ha topat amb el travesser amb un xut potentíssim des de lluny, Arnau Martínez ha salvat un contraatac amb una gran aturada amb el braç dret i Rafa Costa ha xutat al pal des de l’interior de l’àrea.
Només començar la segona part, els arlequinats han tingut quatre intents consecutius. El primer, el més clar de tots, un xut molt potent de Matias Pascual des del perfil esquerre de l’àrea; i, els tres següents, tots tres de Joan Ruano, i des de posicions molt diferents.
No obstant el bon inici, el Porto ha castigat a la mitja hora de joc amb el 2 a 0, altra vegada de Di Benedetto, que ha enviat al fons de la xarxa una centrada de Manrubia des de la banda dreta. Instants després, el mateix gegant italià ha fet el tercer gol. A més, Arnau Martínez n’ha salvat un altre després d’una pèrdua innocent de Pascual al cercle central.
En els minuts següents, una sèrie de decisions arbitrals en contra de l’Igualada ha encès el pavelló de Les Comes. Els àrbitres no han xiulat un possible penal sobre Matias Pascual ni tampoc un altre sobre Joel Roma i han anul·lat un gol al mateix Roma, que poc abans s’havia endut la targeta groga per unes protestes.
Els arlequinats no han abaixat els braços i ho han intentat fins als darrers instants. Han trobat la recompensa a només dos minuts pel final, quan Marc González ha reduït diferències amb un xut col·locat al pal dret, impossible per Mailán.
La segona cita de la Lliga de Campions serà el 20 de novembre davant el SCRA Saint-Omer francès.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa