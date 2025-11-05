Bàsquet/Eurocup
Olinde no ha viatjat amb el Baxi Manresa a Lituània per molèsties i Naspler ocupa el seu lloc
El jugador alemany ja es va perdre gairebé tota la pretemporada per problemes musculars i s'afegeix a la baixa de Plummer
El jugador alemany del Baxi Manresa Louis Olinde no ha viatjat a Lituània per jugar aquest dimecres a la tarda (18 hores, Esport3 i Movistar) el partit corresponent a la sisena jornada de la primera fase de l'Eurocup a la pista del Neptunas Klaipeda. La baixa d'Olinde, que es deu a molèsties a l'espatlla, ha trascendit després d'una fotografia del passeig matinal penjada a xarxes pel club, i ja retirada, en què no s'hi veu l'alemany i en canvi sí que hi apareix l'ala artesenc de l'equip sub-22 Guillem Naspler, apuntat a la llista europea i que ocupa el seu lloc a la convocatòria.
Olinde ja es va perdre una gran part de la pretemporada per problemes musculars i ara sembla que té unes molèsties que han fet aconsellable que no viatgi. No es té encara informació sobre si estarà a punt per al partit de dissabte a la pista de l'UCAM Múrcia, pertanyent a la Lliga Endesa, al qual l'expedició bagenca viatjarà directament sense passar per casa.
La baixa de l'ala-pivot alemany s'afegeix a la d'Alfonso Plummer, que encara la recta final de la seva recuperació d'una lesió a un abductor que li ha fet perdre els darrers tres partits i que també suposaran la seva baixa per jugar a Lituània. En l'Eurocup, Olinde té unes mitjanes de 7,2 punts, 2,2 rebots i 5,6 de valoració per partit.
