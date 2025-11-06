Futbol
El Barça té un problema amb els ultres: escàndol a Bèlgica per l’incendi d’un bus
Un seguidor blaugrana va ser arrestat, mentre que a dos més se’ls van confiscar bengales.
Francisco Cabezas
No hi ha manera que el Futbol Club Barcelona tingui un desplaçament europeu en pau. A Bruges, on el primer equip masculí blaugrana amb prou feines va poder rescatar un empat (3-3),un sector molt concret dels seus aficionats va tornar a provocar seriosos incidents que han despertat la indignació de les autoritats belgues.
Un aficionat del Barça va ser arrestat i posat a disposició de la fiscalia per encendre, presumptament, una bengala a l’interior d’un dels autobusos llançadora que transportava els seguidors. El vehicle es va incendiar i dos bombers que estaven per la zona van poder anar evacuant els aficionats sense que s’hagués de lamentar danys personals.
Va ser a la plaça ‘t Zand de Bruges on part dels 1.300 aficionats del Barça havien d’agafar els autobusos que els acostessin a l’estadi Jan Breydel, escenari del partit de Champions. Fins allà havien arribat seguidors radicals del club blaugrana que, en la marxa prèvia, ja havien encès bengales i llançat petards.
Posteriorment, elsconductors de les llançadores es van negar a realitzar els trajectes després del partit,per la qual cosa els aficionats del Barça van haver de recórrer a peu, i escortats, el camí de tornada des del camp. De fet, el sindicat belga ACV es va queixar de l’escassa seguretat que tenen els conductors d’autobús cada vegada que hi ha partit.
Ja a l’estadi, a dos seguidors del Barça més se’ls van confiscarbengales. Viatjaven juntament amb el seguidor detingut i protagonista de l’incident a l’autobús. Això no va impedir que tornessin a encendre’s bengales a la zona dels aficionats blaugrana durant el partit, cosa que tornarà a comportar sancions econòmiques per part de la UEFA. En aquest sector es van tornar a llançar proclames en favor de l’extinta grada d’animació, a més del ja clàssic: «Barça sí, Laporta no».
Investigació
Fonts del Barcelona mantenen que el club està investigant «la condició de soci i/o penyista i/o exmembres de l’Espai d’Animació», amb la intenció «si escau» de prendre mesures.
Tot això arriba un any després que la directiva de Joan Laporta tallés d’arrel la seva relació amb l’antiga grada d’animació, oberta per l’expresident Josep Maria Bartomeu el 2016, i de la qual formaven part els grups Almogàvers, Front 532, Nostra Ensenya i Supporters Barça. Llavors, Laporta els va reclamar el pagament de 21.000 euros en multes pels expedients oberts per la UEFA, LaLiga i fins i tot la Generalitat de Catalunya.
Desmantellament
Davant la negativa de passar per caixa, el Barça va desmantellar aquesta grada d’animació, va provar diverses alternatives per reactivar l’animació a Montjuïc amb escàs èxit (des d’una xaranga fins al desplegament d’uns cartells demanant agitar les bufandes i aplaudir),i va enginyar un nou Espai d’Animació que s’haurà d’estrenar en algun moment en el nou Spotify Camp Nou.
Serà aquesta una estructura que gestionarà el mateix club, sense l’obligatorietat que els membres pertanyin a cap grup o col·lectiu concret, i amb requisits molt concrets: com tenir entre 18 i 25 anys, no haver sigut sancionats per comportament violent o no formar part del llistat d’individus problemàtics en poder dels Mossos d’Esquadra.
