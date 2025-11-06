Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Automobilisme

Incògnita sobre la participació de l'igualadí Armand Monleón al Dakar

El copilot anoienc no apareix a la llista de participants, tot i haver acompanyat el brasiler Moraes en la conquesta del títol mundial, però el seu entorn afirma que en pocs dies se sabrà qui rol assumirà a la cursa, possiblement amb Dacia

Armand Monleón, al centre de la imatge, celebra el títol mundial de Lucas Moraes, fa poques setmanes

Armand Monleón, al centre de la imatge, celebra el títol mundial de Lucas Moraes, fa poques setmanes / @edophoto

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

A part de la baixa de Moi Torrallardona, ara mateix la incògnita sobre la participació de pilots i de copilots de les nostres comarques al proper Dakar és la presència o no de l’igualadí Armand Monleón a la cursa.

L’organització ha fet públics els dorsals d’aquesta edició i ell no apareix com a copilot de de ningú, tot i que fa poques setmanes va acompanyar el brasiler Lucas Moraes, que es va proclamar campió del món de raids. Ell va ser segon en la classificació de copilots, darrere d’Edouard Boulanger, el copilot de Sébastien Loeb.

En la llista apareix Moraes amb el copilot alemany Dennis Zenz qui, ara fa dotze mesos, era l’acompanyant de l’estatunidenc Seth Quintero. Aquest apareix amb Andrew Short al seient del costat.

Tot i aquesta publicació, però, des de l’entorn de Monleón que, com Moraes, va acabar la seva relació amb Toyota per passar a Dacia, s’afirma que en pocs dies es podrà donar a conèixer quin rol assumirà en la cursa, quan ja sigui tot definitiu.

Monleón ha participat en la cursa en motos, buguis i cotxes. Damunt de quatre rodes, ha accompanyat l’argentí Lucio Álvarez i el polonès Jakub Przykonski. Els dos últims anys, amb Lucas Moraes, ha estat prop del podi, no aconseguit per inoportuns accidents.

