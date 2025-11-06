Automobilisme
Incògnita sobre la participació de l'igualadí Armand Monleón al Dakar
El copilot anoienc no apareix a la llista de participants, tot i haver acompanyat el brasiler Moraes en la conquesta del títol mundial, però el seu entorn afirma que en pocs dies se sabrà qui rol assumirà a la cursa, possiblement amb Dacia
A part de la baixa de Moi Torrallardona, ara mateix la incògnita sobre la participació de pilots i de copilots de les nostres comarques al proper Dakar és la presència o no de l’igualadí Armand Monleón a la cursa.
L’organització ha fet públics els dorsals d’aquesta edició i ell no apareix com a copilot de de ningú, tot i que fa poques setmanes va acompanyar el brasiler Lucas Moraes, que es va proclamar campió del món de raids. Ell va ser segon en la classificació de copilots, darrere d’Edouard Boulanger, el copilot de Sébastien Loeb.
En la llista apareix Moraes amb el copilot alemany Dennis Zenz qui, ara fa dotze mesos, era l’acompanyant de l’estatunidenc Seth Quintero. Aquest apareix amb Andrew Short al seient del costat.
Tot i aquesta publicació, però, des de l’entorn de Monleón que, com Moraes, va acabar la seva relació amb Toyota per passar a Dacia, s’afirma que en pocs dies es podrà donar a conèixer quin rol assumirà en la cursa, quan ja sigui tot definitiu.
Monleón ha participat en la cursa en motos, buguis i cotxes. Damunt de quatre rodes, ha accompanyat l’argentí Lucio Álvarez i el polonès Jakub Przykonski. Els dos últims anys, amb Lucas Moraes, ha estat prop del podi, no aconseguit per inoportuns accidents.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys