Trampolí
L'artesenc Robert Vilarasau queda eliminat en les classificatòries individuals dels Mundials de trampolí de Pamplona
El gimnasta de l'Egiba sí que serà a la final per equips, que es disputarà dissabte al vespre, ja que l'equip estatal hi ha entrat amb la setena millor nota
El gimnasta artesenc de l'Egiba Robert Vilarasau no s'ha pogut classificar per a les semifinals individuals de trampolí dels Mundials que es duen a terme a Pamplona després de quedar 34è en les preliminars que s'han disputat aquest dijous.
Vilarasau ha fet un millor exercici de 59,030 punts, el segon dels dos que ha dut a terme. Ha quedat a cinc centèsimes de ser el tercer reserva i a 590 milèsimes de l'últim dels que s'han classificat, l'estatunidenc Ryan MacCagnan (59,620).
El madrileny Jorge Martín, amb la catorzena millor nota, ha estat l'únic espanyol classificat en una tanda dominada pel rus Ivan Litvínovitx (67,290).
En canvi, Vilarasau, Martín, Raúl Sánchez i David Vega han entrat a la final de dissabte al vespre amb la setena millor nota, un total de 179,440. L'equip estatal va ser segon en els Mundials de fa dos anys a Birmingham, una medalla que en la prèvia els quedava a més de set punts.
