Motor
Moi Torrallardona no defensarà la segona posició de l'any passat a la propera edició del Dakar
El navegant manresà farà tasques externes a la cursa per a l'equip Land Rover després de tres edicions i dos podis amb el camió de Mitchel van den Brink
El navegant manresà establert a Castellfollit del Boix Moi Torrallardona no defensarà la segona posició aconseguida l'any passat al ral·li Dakar. No apareix a la llista de participants de l'edició del 2026 de la prova, que es disputa a l'Aràbia Saudita formant part de l'equip del neerlandès Mitchel van den Brink, com en els tres darrers anys. Seguirà la cursa, però amb tasques externes, com ja havia fet en algunes edicions, treballant per a l'equip Defender de Land Rover.
Així, Torrallardona ha explicat a Regió7 que, en aquesta ocupació, muntarà els viatges de premsa i les activitats per als convidats d'aquesta formació. Explica també que Van den Brink l'ha convençut durant aquests anys, amb grans resultats, però que pensa que aquesta aventura tenia un límit i ja ha arribat a ell. D'aquesta manera, al costat del pilot de l'equip Eurol Rally Sport i del mecànic Jarno van de Pol viatjarà un altre neerlandès, Bart van Heun, els quals intentaran trencar el domini del txec Martin Macik, vigent campió.
El bagenc té un dels millors palmarès al Dakar de tots els participants catalans de la història. Amb el segon lloc de l'any passat va completar la col·lecció de podis, al costat de la victòria, amb Gerard de Rooy, del 2016, i les terceres posicions, amb ell mateix, del 2017 i del 2019 i de Mitchel van den Brink del 2024. Amb aquest darrer també va ser quart al 2023 i, en total, té deu presències entre els deu primers de la cursa en camions.
