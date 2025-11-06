Ciclisme / Volta
La Seu d'Urgell tornarà a ser sortida d'una etapa de la Volta
La capital de l'Alt Urgell ha acollit 22 vegades la prova ciclista
La Seu d'Urgell serà una de les sortides de la 105 edició de la Volta Ciclista a Catalunya que es correrà la setmana del 23 al 29 de març. Els organitzadors de la prova estan desgranant aquests dies les localitats que en seran sortida o arribada. Aquest matí, han fet saber que Mont-roig del Camp (Alt Camp) i Vila-seca (Tarragonès) seran sortida i arribada, respectivament.
La Seu d'Urgell ha acollit la Volta en 22 ocasions. En 13 n'ha estat sortida i en les altres 9, arribada. L'última vegada que va ser punt de sortida va ser en l'edició del 2022, mentre que l'última en què s'hi va situar la meta va ser l'any 2010, amb victòria de Xavi Tondo (Valls, 1978-2011).
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va manifestar que la cita ciclista servirà "per posar-nos en el mapa esportiu", mentre que l'alcalde Joan Barberà va afirmar que “aquesta oportunitat reforça la vocació esportiva de la Seu d’Urgell, una ciutat que ha sabut fer de l’esport un element d’identitat i de promoció, amb equipaments com el Parc Olímpic del Segre o el nostre entorn natural privilegiat, al Pirineu. Acollir la Volta és també projectar la nostra ciutat i contribuir a dinamitzar el territori i el comerç local”.
També hi va fer referència el president de la Volta, Rubèn Peris, que va valorar tant el suport que sempre reben de part de les institucions lleidatanes, com de la ciutadania que s'aplega a les carreteres per animar els ciclistes: “La Seu d’Urgell és un nom que sempre estarà vinculat a la Volta Ciclista a Catalunya. El seu compromís des de fa anys i la seva aposta pel ciclisme estan més que demostrats amb les nombroses ocasions que han acollit la prova. A més, estic segur que descobrirem al món un recorregut per territori lleidatà molt atractiu. Sempre ens agrada tornar perquè la bona disposició que ens trobem per part de les institucions facilita molt la nostra feina, a més a més, la ciutadania sempre respon fent costat als participants i la cursa catalana, generant un gran ambient”. va dir.
Queralt, La Molina - Coll de Pal i Vallter
Com ja ha succeït en les darreres edicions, el més previsible és que els ports de la Catalunya Central acabin decidint el guanyador de la Volta 2026. Dos dels tres finals en alt que hi haurà estan situats al Berguedà. Es tracta del Santuari de Queralt, que després del fiasco de l'edició d'aquest any per culpa del vent, tornarà a ser el final d'una etapa berguedana que el 2023 va impressionar el món amb el Pradell com a nou colós per a l'èpica ciclista.
I Coll de Pal. Aquest any, va ser final d'una de les tres etapes de la Volta femenina (aquest any n'acabarà una a la Molina), amb victòria de la neerlandesa Demi Vollering, però en la categoria masculina tot just en serà la tercera vegada. Les dues anteriors van ser el 1978 i 1979, consecutivament, amb triomfs de Paco Galdós i el sabadellenc Ricard Zúñiga. És a dir, que fa 35 anys que aquest colós no és final d'etapa, malgrat ser una de les ascensions ciclistes més emblemàtiques, sobretot per al cicloturisme.
Es tracta d'un port de categoria especial, amb més de 2.000 metres d'altitud, llarguíssim, de 20 quilòmetres i 1.284 metres de desnivell positiu, al 6,6 per cent de pendent mitjà amb rampes màximes d'entre el 12 i el 13 per cent.
El tercer final en alt serà Vallter, al Ripollès. Es un port que va debutar a la Volta el 1986, amb victòria de Juan Fernández. Després de molts anys sense aparèixer, en les últimes edicions ja s'ha convertit en un clàssic. Serà la vuitena vegada que és final d'etapa. L'última va ser el 2024, amb triomf per a l'eslovè Tadej Pogacar.
La direcció de la Volta assegura que l'edició de 2026 serà "una de les més dures" de la seva centenària història.
