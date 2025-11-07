Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Femenina

El Cadí la Seu queda massa aviat sense opcions i és apallissat pel Baxi Ferrol (61-89)

L’equip urgellenc havia informat al matí del fitxatge de la porto-riquenya Mya Hollingshed per rellevar Gianna Aiello

La defensa del Cadí no ha pogut aturar l'atac del Baxi Ferrol

La defensa del Cadí no ha pogut aturar l'atac del Baxi Ferrol / Baxi Ferrol

Jordi Agut

Manresa

La victòria de la setmana passada a Vitòria no ha tingut continuïtat. El Cadí la Seu ha estat clarament apallissat ahir, abans de l’aturada de seleccions, per un Baxi Ferrol que ha tingut grans percentatges de tir. L’equip urgellenc havia anunciat al matí el fitxatge de la porto-riquenya Mya Hollingshed per rellevar la baixa de Gianna Aiello. L’estrena ha estat poc positiva, però comprensible.

En el partit, les gallegues han estat efectives des del començament, amb gran efectivitat per a jugadores com l’eslovena Erjavec, autora de cinc triples, o d’una Joris que també ha anotat 17 punts. L’estrebada forta s'ha produït abans de descans, quan la distància ja s'ha acostat als vint punts, i ha anat creixent fins als trenta en el tercer.

En l’últim, un Cadí que segueix arrossegant les baixes de Yurena Díaz i de Gervasini, han pressionat més i millor, en un exemple del que ha de ser en el futur, però s'ha reflectit poc en el marcador, tot i el descens del ritme gallec.

CADÍ LA SEU: Aguilar 3, Raventós 14, Palma 3, Rodríguez 1, Mata 9 -cinc inicial- Gonzales 10, Werth 6, Morales 6, Hollingshed 3, Niaré 6

BAXI FERROL: Blanca Millán 11, Joiner 10, Joris 17, Sotolova 4, Melia 10 -cinc inicial- Sánchez Ramos 8, Erjavec 17, Daniels 10 i Silvia Millán 2

ÀRBITRES: Hurtado, Aresté i Fanes

PARCIALS: 18-27, 31-50, 39-69, 61-89

