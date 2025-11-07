Natació
El CN Manresa i el seu projecte amb la Fundació Guardiola Sala i la Creu Roja arriben als vuitanta nens que no es queden sense nedar
La quarta edició del projecte solidari arrenca amb la presència dels seus impulsors, amb deu participants més que l'any passat i més del doble respecte de l'inici
L'agost del 2022 es presentava a Manresa un projecte que pretenia ajuntar dues realitats properes físicament, però massa apartades. El Club Natació Manresa, amb el suport de Creu Roja i de la Fundació Guardiola Sala, de la qual és patró Manel Estiarte i que dona nom a les piscines, es va proposar deixar cada vegada menys nens del seu entorn sense nedar. Aquella arrencada es va nodrir d'una trentena de nens del Casal-Ot, el centre obert de la pròpia Creu Roja, que tindrien contacte amb una realitat que no percebien com a seva.
Tres anys més tard, arrenca la quarta edició d'un projecte estabilitzat amb 83 participants, més del doble que aleshores. Els nens ja no són només de 3 a 12 anys, un total de 43, sinó que l'any passat ja se n'hi van incorporar de 13 a 16, que ara mateix són 40, pertanyents al col·lectiu Nucli Antic de Creu Roja al Bages. Hi ha quatre torns, tots ells el divendres, i s'ha fidelitzat els adolescents, un grup que pot ser complicat pel grau d'autonomia a l'hora de decidir què l'interessa i què no.
L'inici del nou curs s'ha celebrat aquest divendres amb presència de tots els actors, encapçalats pels presidents del club, Jordi Serracanta, el de la fundació, Pere Guardiola, i la coordinadora de Creu Roja al Bages, Helena Cerdan. A més, d'altres patrons com Albert Estiarte, Laura Guerra o la novetat de Maria Guardiola, la filla gran de l'entrenador del Manchester City, han estat presents a les piscines, compartint una estona amb els nois.
Part del club
El president del club, Jordi Serracanta, ha explicat que "vam presentar aquest projecte i vam trobar els socis ideals per dur-lo a terme, la Fundació Guardiola Sala i la Creu Roja. Volíem anar més enllà del propi ensenyament de l’esport, som un club esportiu i formatiu, bolcar-nos en el nostre barri, el de les Escodines i el centre històric, i veure com podíem ajudar el nostre entorn".
En aquest sentit, a part de la funció social, també n'hi ha una d'esportiva que podria canviar la vida de molts dels nens i nenes que s'han acostat, amb curiositat i potser a l'inici amb reticència, a fer una activitat amb aigua. "L’objectiu final, molt interessant, és que alguns d’aquests nens i nenes es puguin incorporar com a esportistes al nostre club. Seria la finalitat més important i ja en tenim exemples. Formarien part d’un club que els proporcionaria un entorn social diferent, amb els valors afegits de l’esport".
Pere Guardiola, per la seva banda, ha reconegut que "Per a nosaltres aquest projecte engloba el que som com a fundació. Volem ajudar gent necessitada a través de l’esport. Després de quatre anys és un orgull haver seguit i tant de bo puguem continuar".
