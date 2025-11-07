Futbol
Els bagencs Quim Junyent, Ivan López i Carla Garrido entren en les convocatòries de diferents seleccions espanyoles de futbol
El santfruitosenc de la Juventus, format al Paidos, i el balsarenyenc del Barça participaran en un entrenament en la categoria sub-19 i la santpedorenca blaugrana integrarà la formació sub-15 que participarà en un torneig de la UEFA a La Nucía
Tres futbolistes de les nostres comarques han entrat en les diferents convocatòries de seleccions espanyoles que afronten compromisos en les properes setmanes. El santfruitosenc de la Juventus Ivan López Comellas i el balsarenyenc del Barça Quim Junyent seran en uns entrenaments de l'equip sub-19 i la santpedorenca del Barça Carla Garrido Serra, en un torneig organitzat per la UEFA amb l'equip sub-15.
López, format a l'escola Paidos de Sant Fruitós, és integrant de l'equip primavera dels torinesos amb el qual ja ha anotat tres gols en deu partits. Junyent, per la seva banda, és un habitual del Barça B, campió de la Youth League i ja té una important experiència internacional. De fet, va disputar els darrers europeus sub-19. Els entrenaments amb l'equip estatal es faran a Marbella entre els propers dilluns i dijous.
Per la seva banda, Garrido ha entrat en una llista de 21 jugadores cridades per la seleccionadors, Nati Gutiérrez, per disputar el Torneig de Desenvolupament de la UEFA.
Jugarà dimarts a les onze del matí contra Noruega, dijous, a la mateixa hora, davant d'Irlanda i diumenge, dia 16, contra Polònia, tots tres partits a l'estadi Camilo Cano de La Nucia.
