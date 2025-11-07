Perfil
Mamdani, el nou alcalde de Nova York, és accionista de l’Oviedo
Zohran Mamdani va escriure el 2012 a Sid Lowe per comunicar-li que havia comprat una acció del conjunt blau en l’ampliació de capital
«Soc el primer accionista a Maine?», es va dirigir el polític al periodista anglès
Nacho Azparren
El món mira amb interès el desembarcament de Zohran Mamdani a l’Alcaldia de Nova York. El polític ha passat de ser un legislador regional pràcticament desconegut al líder de l’urbs més gran dels Estats Units, i una referència al món. Amb 34 anys, el demòcratasocialista, amb un missatge progressista que ha atrapat milions de votants, va triomfar en unes eleccions locals amb la participació més alta des de 1969.
En les últimes hores, mig món s’ha interessat pel perfil d’un polític inusualment jove, amb idees progressistes i musulmà. I en aquest perfil ha sorprès un detall: és accionista del Reial Oviedo.
Així ho va revelar ell mateix el 9 de novembre del 2012, quan el club blau lluitava per la supervivència en una ampliació de capital que va acabar amb el Grup Carso de Carlos Slim com a accionista, després d’una increïble reacció en cadena a tot el món.
Aquell dia, Mamdani escriu des del seu perfil de X (abans Twitter) al periodista Sid Lowe, clau en aquell exitós procés i que avui dia és ambaixador del Reial Oviedo, en els següents termes: «Acabo de comprar una acció, ¿possiblement el primer accionista d’Oviedo amb seu a Maine?». I acompanya el seu missatge del hashtag utilitzat llavors per fer visible la situació del club blau: #SOSReal Oviedo. En aquell procés, cada acció tenia el preu de 10,75 euros.
Una campanya exitosa
Segons el seu propi missatge, el polític hauria sigut un més en la llarga llista de milers d’accionistes que el 2012 van acudir a la crida d’auxili del conjunt blau i que es va completar de forma exitosa sota la direcció del consell d’administració presidit per Toni Fidalgo. Aquella ampliació de capital va salvar el Reial Oviedo de la fallida i va permetre una subsistència que avui dia és més fort que mai.
