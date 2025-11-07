El seleccionador espanyol sub-21 explica per què no ha convocat a Marc Bernal
“Marc Bernal no està vivint una situació còmoda en aquest moment”
Marc Gómez
David Gordo, seleccionador espanyol sub-21, ha donat a conèixer la seva llista de convocats per als partits de classificació per a l’Europeu sub-21 davant San Marino i Romania. En la roda de premsa posterior, ha fet referència a l’absència del pivot berguedà del FC Barcelona, Marc Bernal.
Tot i haver estat convocat a l’octubre, el català no va poder participar amb l’equip després que club i federació acordessin que el seu estat físic no era òptim per respondre a la crida de la selecció. Ara, un mes després, la situació no ha canviat.
“És un dels nostres, però…”
Encara que el seleccionador hagi decidit no comptar amb ell en aquesta aturada, li ha dedicat un missatge afectuós: “Marc Bernal és un dels nostres”, ha afirmat Gordo abans d’afegir-hi un “però”: “No està vivint una situació còmoda en aquest moment. Té pocs minuts. Hem fet una convocatòria que creiem que ens ajudarà a aconseguir sis punts fonamentals per a la nostra classificació”.
Sense minuts al Barça
El cert és que, qui la temporada passada semblava ser —almenys a l’inici— l’opció titular per a Hansi Flick, aquest any gairebé no està tenint protagonisme, tot i haver-se recuperat de la seva lesió. Fins ara, el migcampista ha disputat quatre partits amb el primer equip: 10 minuts contra el València en el seu retorn, un minut davant l’Oviedo, 12 minuts en el gran duel contra el PSG de Luis Enrique i 11 minuts en la golejada per 6-1 davant l’Olympiacos.
De la seva escassa participació es pot deduir que, tot i haver superat la ruptura del lligament encreuat, el seu estat físic i la prudència del tècnic han fet que no se li doni massa temps de joc.
Tanmateix, la seva situació podria canviar en les pròximes setmanes, ja que Flick té un pla per començar a donar-li minuts de qualitat aquest mateix mes de novembre i més protagonisme després de l’aturada nadalenca, si l’evolució física és positiva. El motiu principal pel qual encara no ha tingut més minuts és el baix moment de forma del Barça, que no ha pogut afrontar els finals dels partits amb prou tranquil·litat al marcador per donar entrada al jove migcampista.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»