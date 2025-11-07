La sorpresa que s'emporten els blaugranes al nou Spotify Camp Nou: Joan García entrena amb el grup
El porter de Sallent torna a la dinàmica del primer equip i entra a la recta final de la seva recuperació
Víctor González
Dia d’emocions intenses a l’Spotify Camp Nou, i no només pel retorn del primer equip i de l’afició al temple blaugrana, sinó també per les bones notícies per a Hansi Flick sobre la gespa de l’Estadi. Per primera vegada des que es va lesionar a Oviedo el passat 25 de setembre, Joan Garcia ha pogut entrenar-se amb el grup com un més en la sessió preparatòria de portes obertes del primer equip del Barça.
El porter havia anat augmentant progressivament la càrrega de treball i, en les dues últimes setmanes, ja havia realitzat exercicis sobre la gespa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de manera individual. A l’Spotify Camp Nou, el porter de Sallent va poder tornar a sentir-se part de l’equip completant la sessió davant els 23.000 espectadors que van omplir per primer cop les grades des de l’inici de les obres.
El guardameta, que havia signat un inici de temporada espectacular amb només cinc gols encaixats en els primers set partits oficials, va patir una petita ruptura del menisc intern del genoll esquerre que l’ha mantingut sis setmanes fora dels terrenys de joc. Durant aquest període, Szczesny ha defensat la porteria blaugrana, tot i que amb un rendiment inferior al mostrat pel gran fitxatge de la direcció esportiva per a aquesta temporada.
Pel que fa al seu retorn definitiu, Hansi Flick va ser clar en l’última roda de premsa després del partit contra l’Elx: “Esperem que Joan Garcia torni a l’equip en el primer partit després de l’aturada internacional, però no crec que estigui disponible dimecres (partit de Champions a Bruges, on no va jugar). Tot i així, està progressant molt bé i el seu rendiment és realment excel·lent.”
Les paraules del tècnic alemany fan pensar que, malgrat les bones sensacions, no es forçarà la seva reaparició a Vigo, i que el seu primer partit després de la lesió podria ser contra l’Athletic Club, un cop acabats els compromisos internacionals.
Eric i Christensen, disponibles; Kounde no s’entrena
Eric Garcia també va sortir a la gespa de l’Spotify Camp Nou, malgrat que dijous es va confirmar, després del retorn de Bruges, la fractura nasal que va patir en el darrer partit de Champions. Tal com va informar el club, el central de Martorell es va provar amb una màscara protectora per comprovar si pot estar disponible per a Flick en el duel contra el Celta, diumenge a Balaídos.
Per la seva banda, Andreas Christensen, que havia abandonat l’últim entrenament abans del partit a Bruges i finalment no va entrar a la convocatòria europea, va completar una altra sessió amb el grup, després d’exercitar-se dijous amb els companys que no van disputar minuts al Jan Breydel.
Com a nota negativa, Jules Kounde no va participar en el partit d’entrenament que el cos tècnic va organitzar sobre la nova gespa del Camp Nou. El francès ja duia calçat esportiu i no botes de futbol, de manera que la seva absència ja estava prevista abans de començar la sessió.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»